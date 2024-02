Od počátku kampaně až do úřadu prezidenta doprovodil Petra Pavla jako „přítel po boku“ Petr Kolář. Má to ale i stinné stránky. Bývalý diplomat podle organizace Transparency International funguje na Hradě nestandardně a některé prvky se podobají tomu, jak fungoval za Zemanovy éry poradce Martin Nejedlý. „O Kolářovi, stejně jako o Nejedlém, média zveřejnila spousta faktů, že na roli poradce má nadstandardní vliv. Jako poradce mohl Petr Kolář stát za odchodem kancléřky a to není standardní,“ vysvětluje vedoucí analytik Transparency International Marek Chromý.

Minulý týden e15 popsala, že lobbistická společnost Squire Patton Boggs, pro kterou Kolář pracuje, patří mezi důležité firmy, které pomáhají čínským společnostem v USA zmírňovat sankce. Jedním z klientů byla i Huawei, která má vazby na čínskou rozvědku. Přes řadu pochyb o střetu zájmů Petr Kolář odmítá zveřejnit své klienty.

Mlží i samotná Kancelář prezidenta republiky. Server Novinky.cz upozornil na to, že podle zákona o svobodném přístupu k informacím odmítla říct, kolik času Kolář na Hradě tráví, i když se slibovalo, že v tom bude větší transparentnost než za éry Miloše Zemana. Podle organizace Transparency International je nečitelnost Kolářových vztahů jedním z podstatných problémů současného Hradu.

Co je na vztahu Hradu a Petra Koláře nyní problematické?

Petr Kolář působí jako poradce prezidenta a zároveň je zaměstnancem jedné z největších nadnárodních lobbistických firem na světě Squire Patton Boggs. K tomu navíc doteď nemáme tušení o všech jeho klientech.

Nemůže Petr Kolář ty vztahy mezi Hradem a lobbistickými aktivitami vnitřně nějak oddělit?

Podstata problému je, že pan Kolář sedí na dvou židlích a je ve střetu zájmů. Střet zájmů není o tom, že nastává až ve chvíli, kdy by zneužil svého postavení. Střet zájmů nastává ve chvíli, kdy k němu může dojít, a to je případ právě pana Koláře. Andrej Babiš také ve sněmovně prohlásil, že má sice střet zájmů, ale nezneužívá ho. Tohle tvrzení je ale špatně od A do Z. My nevíme, jaké vztahy mají přes lobbistu Petra Koláře přímou linku na Pražský hrad.

Marek Chromý, vedoucí analytik Transparency International|Transparency International

O nějakých problematických vztazích ale víme. Média popisovala například cestu Petra Pavla do USA, kdy navštívil jedinou firmu – Colt. A na tu má právě Petr Kolář vazby – je členem firemního výboru pro compliance a etiku.

Zrovna u toho Coltu nejen tušíme, že pro ně Kolář pracuje, ale je tu i celá řada informací z médií, že akci pomáhal organizovat přímo Kolář. Větší transparentnost by nám určitě pomohla. Navíc zatím máme absenci zákona o lobbingu, který by lidi jako Petra Koláře nutil k větší transparentnosti.

Co by tedy měl Petr Kolář udělat, aby nebyly o jeho postavení takové pochybnosti?