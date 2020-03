Koronavir poslal do karantény úředníky z finančního úřadu v Praze | E15.cz

U první nakažené úřednice se zdravotní problémy objevily po dovolené. Do styku přišla od návratu z volna do odhalení nákazy jen s kolegy z úřadu, ne s veřejností, oznámila dnes v tiskovém prohlášení mluvčí Generálního finančního ředitelství Zuzana Mašátová. Podle mluvčího pražských hygieniků Zbyňka Boublíka nepřišla do styku s veřejností ani druhá nakažená úřednice.

Pracovnice finančního úřadu pro Prahu 10 nakažená koronavirem nastoupila do práce v pondělí 2. března po návratu z dovolené v oblasti, která podle Mašátové v tu dobu ještě nebyla zařazena mezi rizikové. Následně se u ženy objevily zdravotní problémy, takže v pátek 6. března už nešla do práce a oslovila hygieniky. "Do styku přišla pouze s kolegy, s daňovou veřejností nikoliv," sdělila mluvčí finančního ředitelství.

Testy potvrdily výskyt koronaviru u úřednice v neděli 8. března večer. Následující den podle Mašátové byli ve spolupráci s hygieniky vyhledáni pracovníci úřadu, kteří se s ženou dostali do kontaktu, a byla jim hned nařízena domácí karanténa. "Celkem se jedná o 24 pracovníků. Z nich jedna pracovnice byla následně testována již v domácí karanténě pozitivně. Ostatní pracovníci buď testováni nebyli, popřípadě s negativním výsledkem," doplnila mluvčí ředitelství.

Starostka Prahy 10 Renata Chmelová (Vlasta) kritizovala způsob informování radnice o nakažených úřednicích. "Považuji za neakceptovatelné, že jsem se o situaci na finančním úřadě dozvěděla z médií. Okamžitě jsem kontaktovala ředitelku hygienické stanice hlavního města a vedoucí protiepidemického oddělení pro Prahu 10," sdělila. Na čtvrteční ráno svolala krizový štáb Prahy 10, na který pozvala vedoucí protiepidemického oddělení.

Finanční správa doporučuje lidem, aby kvůli aktuální situaci kolem koronaviru komunikovali s finančními úřady hlavně na dálku. "Daňové přiznání a jiné formuláře lze podat elektronicky nebo poštou bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu," sdělila Mašátová. Elektronické podání musí být podáno buď s elektronickým podpisem, nebo třeba přes datovou schránku. Poštou mohou lidé posílat formuláře i obyčejnou zásilkou, nemusí je posílat doporučeně.

Placení daní je pak podle správy možné bezhotovostním převodem bez návštěvy úřadu nebo pošty. Lidé, kteří nemají vlastní internetové bankovnictví, mohou bezhotovostním zaplacením daně pověřit jiného člověka.