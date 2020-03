Praha utratila 120 milionů za externí advokáty. Ostatní města zlomek | E15.cz

Pražská radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová (STAN) vysoké výdaje pražského magistrátu na právní služby kritizovala už loni. Za rok se jí však podařilo výdaje z předloňských 130,5 milionu snížit jen o deset milionů. „Loni to bylo 120 milionů korun. Je to pořád hodně, nejsem s tím spokojená,“ řekla Marvanová. „Ten trend je ale zjevný, byli instruování všichni ředitelé odborů, aby na to dohlédli, protože ty výdaje jsou obrovské, a ne vždy jsou vynaloženy efektivně,“ dodala radní.

Marvanová se chystá za zhruba dva týdny předložit radě materiál, který by měl změnit způsob schvalování externích právních služeb na magistrátu. Dosud je schvalovali sami ředitelé jednotlivých odborů. Nově by mělo využívání právních služeb spadat pod jeden nově vytvořený odbor, který by dohlížel na ty ostatní. Revidovat by se měl také zastaralý seznam advokátních kanceláří, které mají úředníci používat.

„Když už se externí právní služby využívají, měly by být kvalitní a úsporné,“ řekla Marvanová, která ale musí ještě získat podporu koaličních partnerů. Praha podobně jako jiná města nejčastěji využívá advokáty při právním zastoupení v různých soudních sporech. Právníky si najímalo hlavní město ale i na poradenství, například k problematice městského mobiliáře. Desítky milionů utratil navíc pražský dopravní podnik.

S velkým odstupem následují se svými výdaji ostatní krajská města. Brno čísla za celý magistrát neeviduje, ale tamní tři odbory investiční, majetkový a dopravní, které externisty nejčastěji využívají, dohromady utratily přes 11 milionů korun. Mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek dodal, že se jednalo především o zastupování ve sporech, zadávání veřejných zakázek i třeba řešení dopravy. Externí právníci ale řešili i nájemní smlouvy. „Jednalo se o problematiku ukončování nájmů, vymáhání nájmů,“ řekl.

Ostrava, která loni utratila za externí advokáty přes tři miliony korun, využila advokáty při letitém sporu o zástavbu na náměstí Dr. E. Beneše, kde protistrana chtěla po městu náhradu škody přes miliardu korun. Ostrava také využila právníky při přípravě nové koncertní haly za 1,5 miliardy korun. „Jde o finančně i věcně významný projekt, navíc s mezinárodním prvkem,“ řekla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Města externisty používají zpravidla proto, že nemají dostatek vlastních právníků. Například Liberec, který utratil zhruba milion korun, má na svém právním oddělení jen dva právníky místo čtyř. Zbývající pozice se i přes šest výběrových řízení v loňském roce nepodařilo obsadit. „Liberec nedokáže nabízenými podmínkami konkurovat nabídkám ministerstev a soukromého sektoru,“ řekla mluvčí úřadu Jana Kodymová.

Podobně to mají Pardubice, které loni utratily přes šest set tisíc korun. „Hlavními důvody využívání těchto služeb jsou kapacitní důvody, právníci města jsou permanentně plně vytíženi,“ řekl mluvčí pardubického magistrátu Radim Jelínek. „Některé letité a náročné soudní spory či právní analýzy jsou kapacitně natolik zatěžující, že je efektivnější svěřit je advokátní kanceláři,“ dodal.

Karlovarský magistrát se na to dívá pragmatičtěji, v případě pochybení u nejisté kauzy dostane z advokáta více peněz než z vlastního zaměstnance. „Magistrát externě zadává právní služby jen ve vysoce specializovaných případech, anebo v případech s rizikem vysoké škody,“ řekl mluvčí úřadu Jan Kopál. „Externí advokáti mají adekvátní pojištění odpovědnosti, které v případě náhrady škody uspokojí nároky města daleko více než náhrada škody vymahatelná po zaměstnanci dle zákoníku práce,“ dodal.