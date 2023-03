Které pobočky České pošty zavřou? Vláda to oznámí během týdnů | e15.cz

Kabinet Petra Fialy (ODS) se bude tuto středu zabývat základními parametry transformace České pošty. Po jejich schválení oznámí ministerstvo vnitra do několika týdnů seznam tří stovek poboček, které budou zrušeny. V Partii na CNN Prima News to prohlásil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Hovořil také o chystaném zmrazení platů politiků či o zpomalení valorizace penzí.

Dočasně pověřený šéf České pošty Miroslav Štěpán už dříve uvedl, že státní podnik letos potřebuje výrazně osekat náklady, aby neskončil v insolvenci, a proto propustí několik tisíc zaměstnanců.

„Pokud ubude 300 poboček, tak to logicky bude mít dopad i na to, že se sníží počet zaměstnanců. Odejdou za důstojných podmínek,“ slíbil Rakušan. Pošta v současnosti provozuje 3200 poboček a zaměstnává zhruba 25 tisíc lidí. Ministr vnitra dodal, že za osm let vlády hnutí ANO podnik propustil 6200 osob.

Poslankyně ANO Jana Mračková Vildumetzová však tvrdí, že transformace pošty byla připravená a schválená již v roce 2021, ale současný ministr ji hodil do koše. „Pod vedením Rakušana se společnost ze ztráty 600 milionů korun dostala do propadu 1,5 miliardy korun a na konci roku jí hrozí insolvence,“ řekla poslankyně. Starostové a primátoři podle ní nevědí, kolik poboček a kde se bude zavírat. Rakušan tento týden řekl, že podnik by neměl pobočky rušit v obcích, kde je pouze jedna pošta.

Profil Víta Rakušana:

Zpomalení růstu platů stejně jako penzí

Hnutí STAN také podle Rakušana navrhuje zpomalit růst platů politiků stejně jako valorizaci penzí. O případné úpravě chce jednat. Ministr tak reagoval na středeční výzvu prezidenta Petra Pavla, aby vláda hledala ve spolupráci s opozicí řešení v otázce zmrazení platů. Rakušan považuje prezidentův požadavek za legitimní.

„My jsme přišli (STAN) s vlastním návrhem, který chceme projednávat koaličně a chceme ho projednávat i s opozicí. Ten návrh je takový, abychom zvýšení platů politiků zpomalili stejným způsobem, jako zpomalujeme valorizaci důchodů,“ uvedl Rakušan. Zmrazení platů na pět let navrhlo i opoziční hnutí ANO.

Podle Rakušana jsou změny v růstech platů politiků jen symbolickým opatřením a na stav státního rozpočtu budou mít minimální vliv. Debata by se rovněž měla vést o tom, zda by se zmrazení mělo dotknout i soudců, dodal lídr hnutí STAN.

Vláda také zatím hledá shodu na tempu budoucího zpomalování růstu penzí. „Každá strana v pětikoalici má trochu jiný vzorec… Máme přesnou představu, se kterou jdeme na jednání, ale nejdříve to řekneme našim kolegům. Hlavně je potřeba přijít s takovým kompromisem, který bude přijatelný i pro opozici, kdy ho nebude mediálně torpédovat,“ upřesnil Rakušan.

Zpomalení valorizace penzí doporučuje ke zvládnutí zadlužování Národní ekonomická rada vlády (NERV). Vláda by novelu s novým modelem navyšování důchodů měla na základě tvrzení ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) projednávat za několik týdnů.

Podle schváleného rozpočtu převyšují letos výdaje na penze příjmy z pojistného o 62,5 miliardy korun. Tato částka nezahrnuje ještě mimořádnou červnovou valorizaci, jejíž snížení prosadila vláda. Vyplatit se tak má na mimořádné přidání v roce 2023 o devatenáct miliard korun méně, tedy 15,4 miliardy korun místo 34,4 miliardy korun. Do roku 2030 po všech následujících valorizacích by rozdíl mezi příjmy z pojistného a výdaji na penze podle Národní rozpočtové rady vzrostl na 250 miliard korun.

V červnu průměrný starobní důchod vzroste kvůli inflaci mimořádně o 760 korun. Zásluhový díl penze se zvedne o 2,3 procenta a k tomu ještě o 400 korun. Výhodnější je to pro lidi s nižšími důchody. Podle původního vzorce měli důchodci dostat průměrně o 1770 korun navíc. Zásluhový díl by vzrostl o 11,5 procenta.