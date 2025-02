Že se nakonec Půta odvolá, předpokládá i hnutí STAN. Sdělila to mluvčí strany Sára Beránková. Jaké budou další Půtovy kroky nechce hnutí komentovat, je to podle něj rozhodnutí, které musí hejtman udělat sám. Před dvěma týdny Půta uvedl, že se ještě nerozhodl, zda bude kandidovat do letošních sněmovních voleb.

Projekty za skoro 100 milionů

Kauza je spojená s dvěma projekty společnosti Geotermální energie pro občany (GEPO) v Liberci z let 2012 až 2014 téměř za 100 milionů korun. Obecně prospěšná společnost na ně chtěla čerpat evropské dotace, vyplaceno nebylo nic. Státní zástupce pro obžalované žádal tresty od podmínek po 7,5 roku vězení, obhájci navrhli zproštění obžaloby.

Půtovi státní zástupce navrhl trest 3,5 roku vězení a zákaz činnosti na pozicích spojených s rozhodováním o veřejných zakázkách na pět let. Hejtman od počátku odmítal, že by se dopustil korupčního jednání.

Půta je jediným politikem mezi obžalovanými, další jsou dva bývalí pracovníci liberecké pobočky ROP Severovýchod, žadatelé o dotaci i pracovníci stavebních firem. Soudy se kauzou zabývají sedm let, aniž by ji dokázaly pravomocně uzavřít. Za prodlevami je i změna trestního senátu v Liberci, státního zástupce a také čekání na verdikty v jiných případech, které se týkaly některých obžalovaných.

Martin Půta Narodil se v roce 1971 v Liberci.

Hejtmanem Liberce je od roku 2012 a je tak jedním z nejdéle sloužících hejtmanů.

Loňské krajské volby kandidátka vedná Půtou opět vyhrála, získala 20 z 45 zastupitelů. Koalici utvořilo hnutí SLK s pěti zastupiteli Spolu pro Liberecký kraj (ODS, TOP 09, KDU-ČSL). Kraj vede devítičlenná rada, šest míst včetně hejtmana obsadili Starostové a tři Spolu.

Krajský soud v Liberci uznal Půtu vinným v korupční kauze a uložil mu roční podmíněný trest a peněžitý trest 50 tisíc korun. Podle obžaloby dostal úplatek 830 tisíc korun, soud za prokázaný považuje úplatek 30 tisíc. Půta oznámil, že se odvolá.

Zasedá v dozorčí radě Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou nebo správní radě obecně prospěšné společnosti Geopark Ralsko. Loni v červnu se stal také členem dozorčí rady energetické společnosti ČEZ. Je i členem dozorčí rady Horské služby ČR, o.p.s.

Obžaloba viní Půtu z toho, že v roce 2013 po nástupu do funkce hejtmana přijal úplatek a zneužil pravomoc veřejného činitele v souvislosti s rekonstrukcí kostela za 65 milionů korun. Podle spisu ho upláceli dva pracovníci firmy Metrostav, která rekonstrukci kostela pro GEPO prováděla. Podle státního zástupce měl Půta dostat 830 tisíc korun s tím, že mu bylo vyplaceno 530 tisíc. Soud za prokázaný nakonec považuje úplatek 30 tisíc korun.

Úplatek za opravu kostela

Obžaloba tvrdí, že hejtman dostal peníze za to, že jako předseda Regionální rady ROP Severovýchod zajistí zachování rekonstrukce kostela v dotačním programu a změnu financování na průběžné, původně měly být evropské peníze vyplaceny až po dokončení oprav. Půta u soudu od začátku uváděl, že o žádný úplatek nežádal a ani ho nepřijal.

V osvobozující rozsudek věřil před zahájením středečního líčení. „Dnes jdu opět k soudu. S klidnou myslí a čistým svědomím. Pevně věřím, že naposled. Soudce vynese rozsudek, budu podruhé osvobozen a bude konec. Nikdy bych nevěřil, že to může trvat deset let,“ uvedl Půta na síti X.

Liberecký soud se případem zabývá podruhé. Poprvé státní zástupce Půtovi navrhoval pětiletý trest, v květnu 2020 ale krajský soud všechny obžalované včetně hejtmana zprostil viny. Vrchní soud pak rozsudek zrušil a vrátil k novému projednání.