Lidé by měli mít možnost si v práci uschovat kolo, navrhuje Dolínek | E15.cz

Zaměstnavatelé s deseti a více zaměstnanci by měli mít nově povinnost zajistit svým zaměstnancům bezpečnou úschovu jízdních kol, pokud na nich zaměstnanci jezdí do práce. V novele zákoníku práce to navrhl poslanec ČSSD Petr Dolínek. V související novele zákona o silničním provozu pak navrhuje, aby řidiči směli předjíždět cyklisty s bočním odstupem nejméně 1,5 metru.

K povinnosti zaměstnavatelů zajistit přístřešek nebo jinou úschovu na kola poslanec Dolínek uvádí, že až do konce roku 2006 měl zaměstnavatel povinnost zajistit zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání, jakož i obvyklých dopravních prostředků, pokud jich zaměstnanci používají k cestě do zaměstnání a zpět. Netýkalo se to ale aut.

Současný zákoník práce podle něj zapomněl na to, že obvyklým dopravním prostředkem může být i kolo. Náklady na straně zaměstnavatelů podle něj budou nulové nebo zanedbatelné.

Ministerstvo práce vedené Dolínkovou stranickou kolegyní Janou Maláčovou ale s jeho návrhem v připomínkovém řízení nesouhlasilo. Poukazuje například na to, že návrh se nezmiňuje o případné náhradě škody.

Podle rezortu práce umožňuje návrh dvojí výklad. Zaměstnavatel buď nebude povinen hradit škodu za případně ukradené kolo, nebo, i když to v zákoně není uvedeno, soud ve sporu rozhodne, že musí škodu nahradit.

Ministerstvo podotýká, že v současnosti můžou být některá kola stejně drahá jako auto, a pokud by měl zaměstnavatel hradit odcizená kola zaměstnanců, protože by nebyl schopen zajistit skutečně bezpečnou úschovu jejich kol, mohla by tato povinnost pro něj mít i výrazné finanční dopady. Prostory zaměstnavatele, jako jsou kanceláře nebo dílny, by navíc neměly sloužit jako úschovny kol mimo jiné z důvodu bezpečnosti práce, uvedlo ministerstvo práce.

Dolínek kromě toho navrhuje v zákoně o silničním provozu definovat bezpečný boční odstup při předjíždění cyklistů. Měl by být nejméně 1,5 metru. Řidič by přitom směl přejet případnou souvislou čáru uprostřed vozovky. Dolínek si od toho slibuje zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

„Nejčastější příčinou smrtelných nehod cyklistů je srážka zezadu. Stávající obecná povinnost řidiče neohrozit cyklistu při předjíždění je nevymahatelná a nijak se nekontroluje,“ uvádí. Podle nynějšího zákona o provozu na pozemních komunikacích nesmí řidič předjíždět, jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Dolínek uvádí, že v tuzemsku se ročně stane přes 4000 nehod s účastí cyklistů a motoristů a zraní se při nich asi 3000 cyklistů. „Řádově desítky cyklistů každý rok na následky zranění zemřou. Většinu nehod s účastí cyklistů a motoristů přitom zaviní motoristé,“ stojí v důvodové zprávě. Dolínkovým návrhem se nejprve bude zabývat vláda. Až k němu vydá stanovisko, mohli by se jím zabývat poslanci.