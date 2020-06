Malým firmám stát odpustí sociální odvody | E15.cz

Firmy do 50 zaměstnanců nebudou muset zaplatit sociální odvody za své zaměstnance za období červen až srpen. Podmínkou ale bude to, že podniky nepropustily více než desetinu zaměstnanců a ve srovnání s březnem mzdy nesnížily o více než deset procent. Zákon, který tuto úlevu přináší, podepsal prezident Miloš Zeman.

Norma bude znamenat dopad na státní rozpočet ve výši 13,5 miliardy korun a bude se týkat 88 procent firem, tedy asi 233 tisíc, řekla ve sněmovně ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Uvedla, že firmy nad 50 zaměstnanců mohou využívat program Antivirus B, a to i za zaměstnance, kteří pracují jen čtyři dny v týdnu.

Dočasné prominutí odvodů je další podporou z kurzarbeitového programu Antivirus, který vláda prodloužila do konce srpna. Sociální pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti, které platí zaměstnavatel, činí 24,8 procenta pracovníkova výdělku. Podle Maláčové bude možné prominout pojistné do 1,5násobku průměrné mzdy, tedy za loňský rok zhruba z 51 700 korun hrubého. Maximální odpuštěný odvod by tak odpovídal asi 12 700 korunám.

Nárok na odpuštění pojistného bude mít zaměstnavatel s nejvýš 50 zaměstnanci, kteří odvádějí nemocenské pojištění. Podle Maláčové je to 88 procent firem, tedy asi 233 tisíc. O odpuštění odvodů podle ministerstva práce nemusejí firmy žádat. Měly by jen oznámit okresní sociální správě snížení odváděné částky v měsíčním výkazu. Na propouštěné pracovníky není možné úlevu uplatnit. Kontroly budou úřady provádět zpětně.

Z programu Antivirus stát vyplácí zatím dva druhy příspěvků. Podpora A činí 80 procent z náhrady mzdy lidí v karanténě či z uzavřených provozů do 39 tisíc korun superhrubé mzdy. Podpora B odpovídá 60 procentům náhrady mzdy při omezení provozu kvůli výpadku pracovníků či surovin a při poklesu poptávky, a to do 29 tisíc korun superhrubé mzdy. Tříměsíční odpuštění odvodů je takzvaný režim C.

Sněmovna v předloze obnovila osmidenní lhůtu, v níž mají zaměstnavatelé posílat sociální správě oznámení o nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání. Původní lhůtu ohlašovat změny následující pracovní den, jak to prosadilo ministerstvo práce a sociálních věcí, považovali zaměstnavatelé za nesplnitelnou.

Zeman podepsal také balík daňových zákonů

Prezident Zeman podepsal také balík vládních daňových zákonů, který má pomoci poplatníkům a obcím lépe zvládat dopady epidemie koronaviru. Obce dostanou jednorázový příspěvek 1200 korun ze státního rozpočtu jako kompenzaci výpadku daňových příjmů. Podnikatelům a firmám zase novely umožní například uplatnit zpětně daňovou ztrátu do 30 milionů korun.

Daňový balík také přeřazuje ubytovací služby nebo vstupenky na kulturní a sportovní akce z patnáctiprocentní do desetiprocentní sazby DPH. Podnikatelům zase snižuje silniční daň na nákladní vozidla i autobusy nad 3,5 tuny.

Balíček také rozšiřuje možnosti obcí osvobodit nemovitosti na svém území od daně z nemovitosti nejen na živelní pohromy, ale i na další mimořádné události jako pandemie nebo průmyslové havárie.