Ministerstvo práce poskytne 150 milionů na bydlení pro potřebné | E15.cz

Peníze pocházejí z evropských fondů. O dotaci mohou už od ledna žádat obce a příspěvkové organizace v celé republice, vyjma Prahy. „Hlavní myšlenka konceptu housing first vychází z toho, že lidé v bytové nouzi nemají bez pomoci zvenčí prakticky žádnou možnost, jak získat vlastní bydlení, ať už městské, nebo soukromé,“ uvedlo ministerstvo s tím, že lidé v nouzi často nemají peníze na složení kauce nebo nesplňují podmínky pro získání městského bytu. V bytové nouzi jsou podle zákona bezdomovci žijící na ulici, v azylových domech či ubytovnách.

V rámci projektu housing first dostanou tito lidé byt od obce s nízkým nájmem rovnou, musí pouze doložit svou bytovou nouzi. Musí se nicméně zavázat k pravidelnému kontaktu se sociálním pracovníkem. Zajištění střechy nad hlavou má těmto lidem pomoci vymanit se ze sociálního vyloučení. Projekt již například dva roky úspěšně běží v Brně, kde si 96 procent z padesáti náhodně vylosovaných rodin dokázalo po roce bydlení udržet, rodiče se vrátili na trh práce, děti do školy a zlepšilo se i zdraví rodin. Se sociálními pracovníky pak řeší své dluhy, exekuce, některým rodinám se vrátily děti umístěné v ústavech.

Brno vynaložilo na projekt deset milionů korun, většina byla z evropských fondů. Pilotní projekt Rapid Re-Housing podle brněnského magistrátu ušetřil městu více než 1,5 milionu korun z veřejných rozpočtů. Současné vedení Brna v čele s primátorkou Markétou Vaňkovou (ODS) je však k projektu spíše skeptické. „Byl spolufinancovaný z rozpočtu města, a pokud by měl pokračovat, bude na něj nutné uvolňovat také další finance a pracovníky. Zabydlování se navíc neobešlo bez provozních komplikací a problémů. I z těchto důvodů se teprve budeme rozhodovat, zda projekt podpoříme i do budoucna a jakým způsobem,“ uvedl náměstek primátorky Robert Kerndl (ODS).Ačkoli na Prahu se dotační program nevztahuje, pražský radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti) připouští, že by hlavní město mohlo koncept také vyzkoušet.Cílem je podle něj pomoc rodinám z ubytoven. „Žádáme MPSV o dotaci na terénní pracovníky, kteří jsou pro projekt důležití. Doufáme, že do roka bychom ty peníze mohli získat. Do té doby se ale budeme snažit vyčlenit peníze z našeho rozpočtu, Praha na to peníze má,“ řekl Zábranský.