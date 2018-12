Mobilmania: Evropské špičky Huawei jednaly s Babišem | E15.cz

Češi o minulém víkendu zasedli k počítačům a na internetu hromadně nakupovali dárky. Jen Česká pošta tak od soboty do pondělí přijala do přepravy 493 tisíc balíků. Aby si dřinu takzvaných „balíkařů“ vyzkoušel, vyrazil do terénu v dodávce i nový ředitel firmy Roman Knap.