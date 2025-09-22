Movití Češi přidali v privátním bankovnictví 45 miliard korun
Bohatí klienti s majetkem nad 10 milionů korun měli ke konci roku 2024 ve správě privátních bank 799 miliard korun, meziročně o 45 miliard více. Podíl investic na jejich finančních aktivech vzrostl z 55 na 59 procent, vyplývá z dat Asociace pro kaptálový trh (AKAT), které získala ČTK. Největší část spravovaného bohatství, zhruba 600 miliard, drží lidé s více než 25 miliony korun.
Klienty privátního bankovnictví tvoří fyzické osoby, které mají u privátních bank uloženo alespoň deset milionů korun. Většinu klientů privátního bankovnictví však tvoří fyzické osoby s majetkem vyšším než 25 milionů korun, kteří se na 799 miliardách podíleli spravovaným majetkem v hodnotě 600 miliard korun.
„Za rok 2024 narostl finanční majetek movitých Čechů o šest procent, a to nejen díky novým klientům orientujícím se spíše na investiční produkty, ale také díky zhodnocení již investovaných prostředků, což je zřejmé z prostředků v investičních produktech za rok 2024 o více než 55 miliard korun," uvedla výkonná ředitelka AKAT Jana Brodani. Pokračuje tak podle ní růst podílu investic celkových finančních aktiv v privátním bankovnictví.
„Klienti privátních bank u nás dnes již velmi dobře rozumí základním pravidlům, jak zachovat a zvýšit reálnou hodnotu svého finančního majetku," sdělil předseda asociace Jaromír Sladkovský. Většinu svých peněz investují. U této skupiny klientů vidí největší znalosti v dodržování základních pravidel, které vedou k úspěšnému investování, tedy rozložení majetku do akcií, dluhopisů, nemovitostí a dalších druhů aktiv. „A dodržování investičního horizontu a dlouhodobé investiční strategie, která nepodléhá krátkodobým náladám na trzích," dodal.