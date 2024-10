Na hospodářské strategii by měla panovat obecná politická shoda, řekl ministr Vlček

Na hospodářské strategii by měla panovat obecná politická shoda. Česká republika potřebuje jasnou vizi, řekl v pondělí na tiskové konferenci v Praze nový ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Současný hospodářský model Česka se podle něj vyčerpává, země zaostává v technologiích a má vysoký infrastrukturní dluh.

Hospodářskou strategii ve čtvrtek schválila vláda. Cílem dokumentu je, aby se Česká republika do roku 2040 posunula do desítky unijních zemí s nejvyšším hrubým domácím produktem na obyvatele. Loni Česká republika podle datEurostatu obsadila 14. pozici.

V posledních letech Česká republika podle Vlčka překonala zásadní krize. I když se už inflaci nebo energetické trhy podařilo stabilizovat, je důležité nesedět s rukama v klíně a reagovat na měnící se globální prostředí, uvedl. Strategie podle nového ministra definuje konkrétní problémy českého hospodářství a přináší kroky k jejich řešení. Doplnil, že práce na dokumentu trvala přibližně rok.

Strategie zahrnuje projekty na dalších deset až 15 let a soustředí se na čtyři hlavní oblasti, tedy rozvoj lidského kapitálu, investice do energetické, dopravní a digitální infrastruktury, výrobu s vysokou přidanou hodnotou a zajištění potřebného financování. Vlček už dříve řekl, že k dosažení dlouhodobého a udržitelného růstu české ekonomiky je ve strategii asi 150 opatření. Na strategii jako na zastřešující dokument budou navazovat dílčí sektorové a odvětvové strategie, například ve čtvrtek vláda na svém jednání schválila také polovodičovou strategii. Do konce února chce pak ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovat implementační plán pro dosažení jednotlivých cílů.

Hospodářskou strategii už dříve kritizoval stínový premiér z hnutí ANO Karel Havlíček. Dokument je podle něj ušitý horkou jehlou na poslední chvíli. Zároveň uvedl, že hnutí hodlá připravit vlastní hospodářskou strategii.