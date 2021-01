Na Mariánském náměstí pokračuje projekt exteriérových mikrovýstav současného umění | E15.cz

Nově zde byla umístěna socha s názvem Pokora, která symbolizuje obdiv k budovám Klementina, sídlu archivovaného vědění skrytého ve statisících knih. Instalována zde bude až do konce února příštího roku.

Nově byla na Mariánském náměstí umístěna expozice plastiky Pokora sochaře Martina Skalického. Mohutná postava Pokory se symbolicky sklání směrem k budovám Klementina, sídlu archivovaného vědění skrytého ve statisících knih i k odkazu nedalekého židovského města. Některým lidem také může připomínat odkaz na Golema rabiho Löwa, Jehudy ben Becalela, jehož socha od Ladislava Šalouna je na rohu budovy magistrátu. Socha zde bude stát až do konce února příštího roku.

Umisťování umění do ulic je plánováno jako dlouhodobá spolupráce Galerie hl. m. Prahy (GHMP) a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Mikrovýstavy umožní obyvatelům města každodenní kontakt s projevy současného umění i se samotnými umělci. Kurátorkou prvního ročníku a autorkou koncepce projektu je Marie Foltýnová, kurátorka veřejné plastiky GHMP. Do dalších ročníků GHMP počítá s oslovením i externích kurátorů.

Právě v rámci proměny Mariánského náměstí byla ze strany IPRu oslovena Galerie hlavního města Prahy s žádostí o spolupráci při pořádání kulturních akcí a výstav ve veřejném prostoru. Jednou z těchto aktivit je i projekt SOKL, který má za cíl umisťovat umění do ulic hlavního města, aby bylo pro veřejnost co nejdostupnější. SOKL vychází především ze specifik městského prostoru i současného umění, a proto je charakterizován pojmy S – současnost O - objekt K - komunikace L – lidé, které by mělo každé vybrané vystavované dílo obsahovat.

Sochami a dalšími výtvarnými projekty ve veřejném prostoru chce hlavní město nejen Pražanům, ale i návštěvníkům Prahy zprostředkovat kontakt se současným českým uměním, což je aktuální obzvlášť v letošním roce, kdy koronavirus uzavřel dveře galeriím a výstavním prostorám na dlouhé týdny.

Na náměstí se již objevil mobiliář v rámci projektu Pražské židle & stolky, dále také mobilní květníky se zelení a společný stůl navržený sochařem Čestmírem Suškou. Součástí těchto plánů je i postupné umísťování exteriérových mikrovýstav. Samotné náměstí má pak projít celkovou rekonstrukcí, která začne přibližně v roce 2022.