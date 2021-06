Na prosazení referenda vládě ubývá čas. Komunisté i Piráti si ho dali do programu | E15.cz

Největší šanci má momentálně konsenzuální návrh zákona o obecném referendu koaličních ANO a ČSSD a opozičních Pirátů. Vedle konkurenčních návrhů komunistů a SPD prosazuje nejpřísnější požadavky na vyvolání referenda, petici by muselo podepsat nejméně 450 tisíc lidí. Aby byl výsledek závazný, musela by s návrhem souhlasit více než čtvrtina všech oprávněných voličů v zemi, což jsou zhruba dva miliony lidí. To SPD kritizuje, za takových podmínek nemá podle hnutí žádné referendum šanci v praxi projít.

„Myslím si, že alespoň část navrhujících stran se pokusí referendum zařadit na program schůze, ale jak to dopadne, si netroufám předvídat,“ řekl pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík, který je zpravodajem všech tří návrhů. „Technicky vzato by se to ještě stihnout dalo, ale času už je málo,“ míní komunistický poslanec Jiří Dolejš.

Předsedkyně sněmovní Stále komise pro Ústavu Kateřina Valachová (ČSSD) uvedla, že dohoda k ústavním zákonům je zatím taková, že první se projedná návrh na zavedení klouzavého mandátu. „A pak by podle všeho mělo jít referendum,“ uvedla s tím, že teoreticky by se mohl zákon projednat v létě.

Záležet bude zřejmě na tom, zda se vládě a Pirátům podaří sehnat dostatečnou podporu, aby hlasování mělo smysl. Společně totiž nedisponují 120 hlasy, které jsou třeba pro změnu Ústavy. Podporu budou hledat zřejmě u komunistů. „My jsme připraveni pro kompromis. Pochopitelně, pokud se to vyjednávání zvrhne ve vzájemné politické předvolební exhibice, asi to celé skončí,“ řekl Dolejš.

Komunisté a SPD prosazují, aby se v referendu mohli občané vyjádřit k účasti v EU a NATO. „To ve vládním návrhu není, takže je to samozřejmě do jisté míry otevřené,“ uvedl Dolejš, s tím, že komunisté musí být zároveň pragmatičtí. „Faktem je, že kdyby ten, kdo chce, aby aspoň nějaký návrh o referendu prošel, a nehlasoval by pro něj, by mohl být vystaven kritice, že to neprošlo kvůli němu,“ dodal.

Ať to sněmovna stihne nebo ne, vládě se nedaří najít shodu s horní komorou a celý návrh tak nemá šanci. Senát ovládaný opozicí už několikrát deklaroval, že referendum zablokuje. Ve volebních programech stran se tak referendum objevuje znovu. Například Piráti a Starostové vycházejí z již napsaného společného návrhu s vládou. „Ten návrh nám přijde dobře napsaný,“ řekl Ferjenčík s tím, že Starostové, byť v současnosti spíše proti referendu, neměli prý s pirátským bodem programu problém. S referendem jdou do voleb i komunisté, přidá se zřejmě i SPD.

Návrhy na zavedení celostátního referenda ANO, ČSSD, Piráti Počet podpisů k vyvolání referenda: 450 000 Závaznost referenda: pokud je pro návrh nadpoloviční většina hlasujících a tato většina zároveň představuje alespoň 25 procent všech voličů v zemi (zhruba 2 miliony lidí) Nemožnost hlasovat o: Ústavě, základních právech a svobodách, justici, státním rozpočtu, daních, odvolávání lidí z funkcí, mezinárodních smlouvách a členství v EU a NATO KSČM Počet podpisů k vyvolání referenda: 100 000 Závaznost referenda: pokud je pro návrh nadpoloviční většina hlasujících Nemožnost hlasovat o: Ústavě, základních právech a svobodách, justici, státním rozpočtu, daních, odvolávání lidí z funkcí vyjma prezidenta SPD Počet podpisů k vyvolání referenda: 100 000 Závaznost referenda: pokud je pro návrh nadpoloviční většina hlasujících Nemožnost hlasovat o: základních právech a svobodách, justici

S čím jdou do podzimních voleb jednotlivé strany?