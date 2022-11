Daň z mimořádných zisků prošla Sněmovnou | E15.cz

Na energetické, petrolejářské či těžební firmy a banky od příštího roku dopadne daň z neočekávaných zisků, v rámci takzvaného daňového balíčku ji schválila Sněmovna. Příjmy z daně mají sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se stanovením maximálních cen energií. Platit má po dobu tří let od příštího roku do roku 2025. Její sazba bude činit 60 procent. Návrh musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.

Daň prošla v podobě, v jaké ji předložil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), pouze s jedním technickým zpřesněním. Většina koaličních poslanců své pozměňovací návrhy stáhla. Zůstal pouze návrh předsedy klubu Pirátů Jakuba Michálka snižující práh pro vstup bank do systému daně. Sněmovna ho ale nepřijala. Koaliční Piráti již ve druhém čtení oznámili, že nepodají svůj návrh, aby se daň platila již za letošní rok.

V příštím roce by daň měla vynést 85 miliard korun a počítá s ni už návrh rozpočtu na příští rok. Ministerstvo financí odhaduje, že na kompenzaci maximálních cen energií bude potřebovat zhruba sto miliard korun. Další peníze chce získat na odvodech z výroby elektřiny.

Daň bude výlučným příjmem státního rozpočtu. Sněmovna odmítla návrh Jany Mračkové Vildumetzové (ANO), aby se státní rozpočet v rámci rozpočtového určení daní o výnos dělil s kraji a obcemi. Ministerstvo financí s tím nesouhlasilo.

Ministerstvo proti návrhu na sdílení výnosů z daně s obcemi a městy argumentovalo tím, že podle nařízení EU má být výnos použit pouze na vybrané účely. Toho lze podle ministerstva dosáhnout pouze tím, že peníze půjdou výlučně do státního rozpočtu. „Považuji za absolutně neférové vzít obcím, městům a krajům něco, na co mají nárok,“ prohlásila Mračková Vildumetzová. Odmítl to předseda klubu TOP 09 Jan Jakob. „Nebereme ani korunu, tato daň je mimořádná daň a jde na mimořádné výdaje,“ prohlásil. Poukázal na to, že výnosy z rozpočtového určení daní jsou letos proti odhadům o 15 procent vyšší.