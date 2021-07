Nákup obrněnců čeká revize. Armáda má přijít o dvacet miliard | E15.cz

Zakázku na 210 pásových vozidel pěchoty za téměř 52 miliard korun čeká kvůli škrtům v rozpočtu armády redukce, nebo rozložení do delšího časového úseku. Poslanci sněmovního výboru pro obranu navrhují nakoupit pouze 130 až 150 obrněnců pro bojové jednotky. Zbývající vozidla pro průzkumníky, ženisty či zdravotníky by mohla být kolová, a tedy výrazně levnější. Úspora by dosáhla deseti miliard. Vojsko má v příštích třech letech přijít o více než dvojnásobek.