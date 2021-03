Kompenzační bonus se zvýšil na tisíc korun | E15.cz

Finanční správa začala vyplácet novou kompenzaci tisíc korun denně. Žádat o ni je možné zpětně od 1. února a zatím nejdéle do 31. března – nejvýše tak jde o částku 59 tisíc korun. Bonus již není navázaný na nouzový stav a podpora je zaměřená na firmy a podnikatele, kterým se příjmy z jejich podnikatelské činnosti propadly alespoň o 50 procent proti měsíčnímu průměru. Maximální výplata je nově zastropována do výše reálných měsíčních příjmů žadatele.

Příspěvek vzrostl z 500 korun na základě nového zákona o kompenzačním bonusu. Zvýšený příspěvek je určen živnostníkům, společníkům malých s. r. o. a osobám pracujícím na dohodu. Pracovníkům na dohodu zůstává příspěvek 500 korun denně.

„Novým nastavením cílíme na větší okruh žadatelů. Kompenzovat totiž budeme nejen přímé omezení v důsledku vládních nařízení, ale jakýkoli propad příjmů o více než polovinu, třeba i v důsledku nižší poptávky. Naopak prokázání nároku se nemění a i nadále postačí vlastnoruční podpis čestného prohlášení,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Podat žádost je možné e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně. Novinkou je odeslání on-line žádosti prostřednictvím nově spuštěného on-line finančního úřadu dostupného ze stránky www.mojedane.cz. Výhodou tohoto způsobu podání je možnost sledovat, v jaké fázi vyřízení se žádost nachází.

V rámci nového příspěvku budou dvě bonusová období odpovídající únoru a březnu letošního roku. Vláda má přitom mandát zavést další bonusová období odpovídající vždy jednomu dalšímu kalendářnímu měsíci, a to nejdéle do konce roku 2021. Pokud si žadatel požádal o původní kompenzační bonus za období od 1. do 15. února, může požádat o nový kompenzační bonus, který bude snížen o již vyplacenou částku. Maximální možná výše podpory za únor 2021 tak činí 28 tisíc korun.

V případě osob vykonávajících práci na dohodu o provedení práce či o pracovní činnosti zůstává výše nového kompenzačního bonusu na původních 500 korun denně. O tuto částku mohou nově při splnění podmínek žádat i podnikatelé a společníci, kteří mají zdravotní pojištění, a to za každý den, kdy jim byla nařízena izolace či karanténa. Podmínkou je, že už za daný den nejsou příjemci nového kompenzačního bonusu.

Nový kompenzační bonus je technicky opět vratkou daně z příjmů ze závislé činnosti.

Finanční správa eviduje k pondělí 788 498 žádostí o příspěvek, takzvaný kompenzační bonus, v souvislosti s podzimními vládními opatřeními. Dosud 775 291 žádostí za 7,1 miliardy korun.

OSVČ a společníci malých firem mohli o příspěvek za první vlnu pandemie žádat do 7. srpna. Příspěvek v prvním i druhém období činil 500 korun denně. Finanční správa zpracovala přes milion žádostí od OSVČ, společníků malých firem a pracovníků na dohodu a vyplatila zhruba 22 miliard korun.