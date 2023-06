Nové spoření na penzi umožní zdvojnásobení daňového odpočtu. Stanjura navrhuje 48 tisíc ročně | e15.cz

„Cílem změn je zvýšení motivace střadatelů k vyšším úložkám a tím zajištění vyšších finančních rezerv pro důchodový věk,“ uvedl Filip Běhal z tiskového oddělení rezortu financí.

Dlouhodobým investičním produktem (DIP) hodlá ministerstvo posílit třetí penzijní pilíř, bude to podle něj nová forma investičního důchodového účtu u zákonem stanovených finančních institucí. Půjde o banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry, investiční společnosti, samosprávné investiční fondy nebo obdobné zahraniční entity oprávněné poskytovat služby na území České republiky.

„Stát tímto nástrojem umožní občanům investovat do dalších finančních produktů včetně takových, které mohou nabídnout vyšší možné zhodnocení, byť za cenu vyššího rizika,“ dodal Běhal.

V DIP bude možné vytvářet finanční rezervu nákupem akcií, dluhopisů, podílů v investičních fondech či zajišťovacích derivátů sloužících ke krytí úrokového či měnového rizika. Podmínkou bude, aby DIP trval nejméně deset let a majetek z něj nebyl vyveden před dosažením 60 let věku daného člověka. Nástroj se zařadí k produktům podporovaným daňově jak na straně občana s možností odečíst si vlastní příspěvky od základu daně až do 48 tisíc korun ročně, tak na straně zaměstnavatele. Ten rovněž bude moci využít daňové osvobození příspěvku na penzijní spoření či DIP pracovníka jako dosud. Limit zůstane ve stávající výši 50 tisíc korun.

Změny ve třetím třetím pilíři jsou jedinou částí důchodové reformy, kterou nemá na starosti ministerstvo práce a sociálních věcí. Mezi kroky navrhovanými rezortem financí jsou i doporučení Národní ekonomické rady vlády. „Nejdůležitější je zatraktivnit třetí pilíř pro mladé lidi, aby začali být finančně zodpovědní. Budou moci například nahlížet do svého důchodového účtu. Je samozřejmě nutné podívat se na efektivitu současných penzijních fondů, jejichž výnosy jsou nízké, nebo motivovat občany, aby si spořili i jiným způsobem,“ uvedla s odkazem právě na dlouhodobý investiční produkt členka NERV a hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Od ledna se také přibližně o polovinu zvýší státní podpora spoření na stáří. Lidé si však budou muset každý měsíc ukládat více peněz. Místo dosavadní tisícikoruny to bude 1700 korun, nad tento strop už se bonus zvedat nebude. Tito střadatelé získají od státu 340 korun měsíčně místo stávajících 230 korun. Minimální výše úložky bude 500 korun, nyní jsou to tři stovky. Nárok na státní příspěvek však u pětistovky klesne ze 130 korun na stokorunu.

Vláda se v květnu shodla na důchodové reformě ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL), předlohu šéfa státní pokladny Zbyňka Stanjury (ODS) má projednat tento měsíc. Jurečka navrhuje, aby penzijní spoření nebylo možné jednorázově vybrat. Navázal by ho na postupné, například desetileté čerpání. „Byla by tam takzvaná anuita, aby tyto prostředky včetně státního příspěvku opravdu přispívaly ke zvýšení životní úrovně ve stáří. O tom budeme chtít ještě jednat, abychom to letos upravili,“ řekl ministr.