Stavební zákon narazil. Vládní legislativci jej vrátili na MMR | E15.cz

Nový stavební zákon se musí vypořádat s další překážkou na cestě. Legislativní rada vlády v něm nalezla nedostatky, které musí ministerstvo pro místní rozvoj do srpna vyřešit, než bude moci zákon předložit na jednání vlády. Rozhodnutí rada zveřejnila na svých stránkách. I přes jarní zdržení kvůli koronavirové pandemii a nynější požadavek legislativců na změny ministryně Klára Dostálová (ANO) počítá, že normu stihnou zákonodárci projednat do konce roku.

Zákonu, který má urychlit stavební řízení v Česku, vytkli legislativci odklon od věcného záměru, který počítal s vytvořením jednotné soustavy státních stavebních úřadů. Současný návrh zákona počítá s kombinací částí dosavadních úřadů v obcích s novými státními, což byl kompromis Dostálové se zástupci obcí. Legislativci chtějí také dopracovat způsob ochrany veřejných zájmů či kontrolu stavebních úřadů.

Dostálová očekávala, že zákon skrze legislativní radu hladce neprojde. „U všech zásadních rekodifikací podobného typu nový stavební zákon Legislativní rada vlády v posledních letech nedoporučila vládě zákon projednat hned v prvním kole a vždy jej vrátila rezortům k upřesnění a dopracování,“ uvedla s tím, že je s průběhem jednání spokojena. Rada podle ní chce jen zpřesnění návrhu a dořešení nejasností, nejsou tam podle ní „kategorické rozpory“.

Rada se nad stavebním zákonem opět sejde na začátku srpna, což podle Dostálové nijak nenaruší harmonogram projednávání. „Nadále platí, že vláda by jej měla schválit ještě v srpnu a do sněmovny by tak měl jít na první čtení již v září,“ uvedla. Zákon by měl platit už od ledna příštího roku, poslanci a senátoři tak musí stihnout normu projednat do konce prosince.

Odklon od věcného záměru zákona kritizují i podnikatelské komory a svazy. Ty tvrdí, že se kompromisní dohodou s obcemi situace ve stavebnictví naopak zhorší. Dostálová kritiku odmítá, zákon podle ní urychlí povolovací procesy a donutí úředníky dodržovat lhůty.