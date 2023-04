Nový zákoník práce umožní elektronické uzavírání smluv. Firmy toho ale zatěžuje víc | e15.cz

Novela zákoníku práce, která nyní putuje do Poslanecké sněmovny, přináší sice vítanou novinku v podobě možnosti elektronicky uzavírat pracovní smlouvy, jinak ale podle firem místo omezení byrokracie naopak zaměstnavatelům přináší nové povinnosti. Firmy kritizují hlavně povýšení dohod o provedení práce v podstatě na pracovní smlouvy a zpřísnění legislativy u práce z domova. „Stát dusí lidi i firmy zbytečným papírováním. Nemá smysl jen retušovat, změna musí být zásadní,“ říká řídící partnerka poradenské společnosti RSM Monika Marečková.

Dohodáři budou mít podle novely zákoníku práce nárok na dovolenou nebo příplatky. Pokud zaměstnavatel zamítne zaměstnanci pečujícímu o dítě do devíti let práci z domova, bude mu to muset písemně odůvodnit. Stejně tak bude nově nutné podepsat písemnou dohodu o výkonu práce na dálku, v současnosti jde uzavřít dohodu ústně. Řada z těchto nařízení tak firmám způsobí další papírování.

Co se ale změní pro firmy pozitivně, je možnost elektronického uzavírání základních smluv. Poradenská společnost RSM odhaduje, že jen akceptování všech smluv v elektronické podobě ušetří například středně velkým firmám až deset hodin měsíčně. „Plánovaná novela zákoníku práce přináší snížení administrativy a úsporu času v některých aspektech vztahu se zaměstnanci. Jedná se o záležitosti elektronického uzavírání pracovněprávních dohod a doručování dokumentů zaměstnancům,“ potvrzuje advokát PwC Legal specializující se na pracovní právo Petr Glogar.

V současnosti je totiž třeba pro takové uzavírání smluv kvalifikovaný elektronický podpis nebo datová schránka, což většina zaměstnanců nemá. Nově ale půjde uzavřít pracovní smlouvu například prostřednictvím e-mailu. „Praktický bude tento postup u hromadného uzavírání dodatků k pracovním smlouvám, například při větších změnách smluvních ustanovení nebo v případě plošných úprav smluvních mezd. Několika ,kliky‘ tak zaměstnavatel rozešle dodatky i stovkám zaměstnanců, aniž by si je musel zvát k podpisům jednotlivě,“ poznamenává Glogar.

Firmy ale přesto stále trápí celá řada zbytečného papírování. V posledním zveřejněném indexu byrokratické zátěže v roce 2021 si Česká republika pohoršila. Papírování v malých firmách, jak poznamenává Marečková, vzrostlo ze 49 hodin na 272 hodin ročně. „V porovnání s většinou západních států tak Česko boj s přebujelou byrokracií dlouhodobě prohrává,“ doplňuje.