TOP vybrala nového ministra pro vědu a výzkum, který nahradí Helenu Langšádlovou. Ta na funkci rezignovala v pátek po kritice strany, že nezvládá svou práci prezentovat na veřejnosti. Výběr jejího nástupce, ekonoma a bývalého rektora Slezské univerzity Pavla Tuleju, už vládě schválil i prezident Petr Pavel. Do funkce by nový ministr měl být uveden v pondělí, uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Tuleja se hodlá ve funkci soustředit hlavně na financování mladých vědců, excelenci a spolupráci Národního akreditačního úřadu s vládou. Vizí ministra by mělo být udělat z Česka lídra EU ve vědě a inovacích, uvedl Tuleja. Vzhledem k tomu, že m,u ve funkci do konce volebního období zbývá jeden a půl roku, plánuje dokončit práci Langšádlové a zaměřit se na to, aby její činnost lépe přiblížil veřejnosti. ,

Kandidát na ministra má podle Pekarové Adamové bohaté zkušenosti z akademické sféry a manažerské zkušenosti. Zdůraznila i jeho ekonomickou erudici, která bude „obrovskou posilou“ pro TOP 09 i kabinet.