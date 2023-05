Svaz průmyslu a dopravy nově povede Jan Rafaj | e15.cz

Nového prezidenta zvolila necelá osmdesátka delegátů úterní valné hromady Svazu průmyslu. Přibližně polovinu tvořili zástupci odvětvových sdružení, další polovina reprezentovala přímo firmy.

Rafaj ve funkci vystřídá Jaroslava Hanáka, který ve funkci po dvanácti letech z důvodu vysokého věku skončil. Rafaj byl zvolen ve druhém kole šedesáti procenty hlasů, ve finálovém střetu porazil expremiéra Mirka Topolánka. Další z uchazečů o post prezidenta svazu Bohdan Wojnar se stal členem představenstva.

Většina delegátů hovořila po volbě o pokračování kurzu, který nastavil Hanák. „Od nového prezidenta očekávám kontinuitu v práci, kterou svaz zahájil především v posledních měsících. Dosavadní standard musí být zachován, případně zvýšen. Aktivita teď bude hodně intenzivní směrem k vládnímu konsolidačnímu balíčku,“ uvedla personální ředitelka společnosti Vítkovice Steel Kateřina Nogolová.

Na co se Rafaj v nové funkci zaměří?

Podpořil by Síkelovu kandidaturu na post eurokomisaře?

Jak by komunikoval se současnou vládou?

Kde vidí Rafaj příčiny vysokého zaldužování státu? Přečtěte si rozhovor, který vyšel 9. května, tedy ještě před zvolením Jana Rafaje prezidentem Svazu průmyslu a dopravy.

„Očekávám také společné rozhodování s vládou a odbory v rámci tripartity, společná stanoviska samozřejmě musíme hledat i ve svazu, protože diverzifikace členů je veliká,“ dodala Nogolová.

Další ze zástupců jednoho z odvětvových svazů také považuje Rafaje za dobrou volbu. „Ve vedení svazu působí a ví, co je potřeba. Navíc za covidové pandemie odpracoval a prosadil řadu věcí jako například e-neschopenku, které firmám pomohly. S Mirkem Topolánkem by to asi bylo příliš revoluční, Bohdan Wojnar mi zase připadal málo průrazný,“ míní delegát, který si přál zůstat v anonymitě.

Rafaj byl od začátku považován za horkého kandidáta na nového šéfa organizace. Kritizuje vládu, která hovoří o zvyšování daní nebo rušení dotací, ale s podniky se o tom nebaví. Chybí mu také opatření v migrační politice, která by odstranila nedostatek některých profesí, jako jsou svářeči nebo CNC operátoři. V otázce zájmu zahraničních investorů o Česko vidí největší bariéru v koruně. „Nejpozději do konce dekády musíme přijmout euro, koruna nás znevýhodňuje,“ říká.

Šestačtyřicetiletý Rafaj byl od roku 2011 viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy pro energetiku, životní prostředí a oblast evropských regulací. Je generálním ředitelem české pobočky společnosti Heimstaden, největšího poskytovatele nájemního bydlení v Česku, převážně v Moravskoslezském kraji. Je také místopředsedou dozorčí rady těžební společnosti OKD a členem statutárních orgánů řady dalších firem. V minulosti působil také jako člen představenstva a personální ředitel hutní firmy ArcelorMittal Ostrava.

O funkci prezidenta Svazu průmyslu se kromě Rafaje, Topolánka a Wojnara ucházel ještě Miroslav Palát. Svaz průmyslu a dopravy ČR, který je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, reprezentuje 11 tisíc firem s více než 1,3 milionu zaměstnanců. Jeho cílem je hájit a prosazovat jejich zájmy v evropských a mezinárodních organizacích. Snaží se také ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády s cílem vytvářet podmínky vhodné pro rozvoj podnikání v ČR.