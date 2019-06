Obce měly rekordní příjmy, chtějí ale víc | E15.cz

Kraje a obce apelují na změnu způsobu, jakým jim jsou ze státního rozpočtu vypláceny peníze. V současnosti podle nich státní příspěvky nestačí na pokrytí základních služeb pro občany, ať už je to oprava silnic nebo provozování škol a nemocnic. A to i přesto, že podle analýzy společnosti CRIF měly loni obce rekordní příjmy ve výši 242 miliard korun.

Část prostředků jde nyní krajům a obcím na základě rozpočtového určení daní z peněz, které stát získá na DPH a dani z příjmů. Samosprávy dostávají zhruba třetinu z této částky, zbytek jde do státního rozpočtu. Peníze se obcím a krajům rozdělují podle počtu obyvatel, rozlohy a několika dalších koeficientů. „Zákon o rozpočtovém určení daní by se měl otevřít. Měla by se vést debata, zda by se neměl některý z koeficientů zvýšit,“ řekla šéfka Asociace krajů Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Po novele volá také hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), podle níž zákon dostatečně nereflektuje nárůst počtu obyvatel ani třeba počet spravovaných silnic. „Od doby, kdy bylo rozpočtové určení daní nastaveno, vzrostl počet lidí v kraji o více než pětinu. Z rozpočtu ale dostáváme pořád stejně,“ uvedla Jermanová, která společně s dalšími hejtmany připravuje novelu daného zákona.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) je razantně proti, podle ní dostávají samosprávy rekordní sumu peněz. Premiér Andrej Babiš (ANO) hejtmanku podporuje, nehodlá však změnu sám iniciovat. „Je třeba hledat podporu ve sněmovně. Není to záležitost vlády,“ řekl Babiš.

Kromě toho získávají samosprávy také příspěvek na výkon státní správy, tedy na úkoly, které za stát vykonávají obce. „V roce 2011 se příspěvek razantně snížil. Postupně se zvyšuje, ale stále to nestačí,“ řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). „U většiny agend je příspěvek odvozen od počtu obyvatel, a ne od výkonového modelu, který je vhodnější,“ dodala. Podle tohoto modelu obce dostávají peníze za skutečně odvedené úkony, třeba za vydávání občanských průkazů.

„Dýchalo by se nám lépe, kdyby ty příspěvky odpovídaly tomu, co to stojí,“ uvedl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) s tím, že magistrát ročně doplácí až 900 milionů na výkon státní správy. Analýza společnosti CRIF zjistila, že hospodaření tuzemských obcí loni skončilo opět v přebytku, byť nejmenším od roku 2011 – činil 1,6 miliardy. Obce měly podle analýzy rekordní příjmy i výdaje, obě hodnoty dosáhly takřka čtvrt miliardy korun.

„Příjmy se navýšily především vlivem vyšších daňových příjmů, což je důsledek ekonomického růstu, a dotacemi. S tím se navýšily i výdaje, především investice,“ řekl Pavel Finger z CRIF.