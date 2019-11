Ekonom: Obchodní války ohrožují českou ekonomiku přes Německo | E15.cz

Jaké jsou hlavní příčiny zpomalení růstu ekonomiky?

Na České republice se podepisuje globální ochabování růstu průmyslové produkce v eurozóně i jinde na světě. Zpomalování v průmyslové výrobě je znát již od prosince 2018, od něhož se indexy obchodních manažerů nacházejí v pásmu kontrakce.

Jaký vliv mají na českou ekonomiku mezinárodní obchodní spory?

Obchodní války a nejistota v zahraničním obchodě se České republiky dotýkají a přelívají se do ní skrze ekonomiku Německa, které je naším největším obchodním partnerem. Vzhledem ke komplexnosti dodavatelsko-odběratelských řetězců a otevřenosti naší i německé ekonomiky nás nejistoty, jako například nedávná hrozba uvalení cel na dovoz německých automobilů do USA nebo obchodní válka mezi USA a Čínou, zasahují.

Ve kterých odvětvích dochází letos k největšímu poklesu růstu a která odvětví naopak k růstu HDP v České republice přispívají?

Zpomalování investic nejvíce zasahuje odvětví kapitálového zboží, tedy průmyslových výrobků, které firmy používají nikoli na spotřebu, ale na investice. Dalším ohroženým odvětvím je automobilový průmysl a hrozí, že tato slabost by se mohla přelít i do jiných průmyslových odvětví. Co naopak zůstává imunní vůči zpomalování, je spotřeba domácností. Obecně by tak sektor služeb měl stále přispívat k růstu HDP. Spotřebě a službám napomáhá i rekordně nízká nezaměstnanost.

Trend poklesu nezaměstnanosti pokračuje i v tomto roce, očekáváte, že zpomalení růstu ekonomiky bude mít na nezaměstnanost nějaký vliv?

Časem by se zpomalení výroby mělo podepsat i na zpomalení služeb a tím pádem i na zaměstnanosti. K tomu by ovšem došlo se zpožděním a zatím trh práce zůstává velmi odolný. Dosud není zaměstnanost ovlivněna ani v Německu, které má více nakročeno k technologické recesi. Pravděpodobně se pokles výroby na zaměstnanosti projeví až po delším časovém období.

S Německem jsme silně provázáni svázáni v oblasti automobilového průmyslu, jaký očekáváte další vývoj?

Automobilový průmysl je jedním z problematických odvětví, kde čekám spíše zhoršení. Kromě obchodní války mezi USA a Čínou ho ohrožuje i samotné zpomalování čínské ekonomiky, která je zdrojem poptávky po automobilech. Riskantní jsou pro toto odvětví i strukturální změny na evropském trhu, spojené zejména s nástupem elektromobility.

Jaká rizika a výzvy pro českou ekonomiku plynou ze zpomalení jejího růstu?

Jedna z výzev dlouhodobějšího rázu je fakt, že jsme takzvanou montovnou. Vyrábíme výrobky s nízkou přidanou hodnotou a v rámci výrobního řetězce s nejnižší marží. Nebude snadné se posunout, ale ideálně bychom měli směřovat k vyrábění cílových produktů, nikoli meziproduktů. Další výzvou je kvalifikace pracovní síly a tlak na růst produktivity práce. Ekonomice by prospěla také snaha o větší diverzifikací průmyslu s menším zaměřením na automobily. Nicméně některé země jako například Slovensko jsou na tom z tohoto ohledu hůře.

Jak si naše ekonomika v současnosti stojí v porovnání s ostatními státy Evropské unie?

Podle prognózy Evropské komise by ekonomika eurozóny měla expandovat tempem 1,1 procenta. Když to srovnáme s 2,5 procenta růstu české ekonomiky, tak jsme na tom velmi dobře. Nicméně efekt zpomalování, který nastává v západních ekonomikách, se v příštích letech dá očekávat i v České republice.

Jak je na tom Česko s investicemi? Do jakých oblastí bychom podle Vás měli více investovat, abychom zajistili dlouhodobý růst české ekonomiky?

Mezi prioritami bych viděl vědu, výzkum a inovace. To nás může posunout z pozice dodavatele nízkomaržových meziproduktů na producenta finálních výrobků, který generuje nejvyšší marži. Stát by se měl podílet určením strategických odvětví. Fyzická infrastruktura by si také zasloužila vyšší investice. Myslím si, že ideální kombinací by byla spolupráce státu a soukromých firem, které by projektům dodaly trochu více elánu.