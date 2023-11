Oběťmi pádu letadla v Rakousku jsou pravděpodobně Češi | e15.cz

Čtyři lidé, kteří zahynuli v sobotu při pádu malého letadla rakouské obce Grünau im Almtal, jsou pravděpodobně Češi. Oznámila to hornorakouská policie . Zároveň zdůraznila, že se totožnost čtyř mrtvých - dvou můžu a dvou žen - stále ještě ověřuje, a to i ve spolupráci s českými úřady. Státní zastupitelství ve Welsu nařídilo pitvu. Letadlo vzlétlo z Příbrami a zřítilo se ve špatném počasí v masivu hory Kasberg zhruba 50 kilometrů jihozápadně od Lince.

Hornorakouská policie dnes uvedla, že v okamžiku havárie panovaly v oblasti špatné povětrností podmínky, foukal silný vítr, sněžilo a viditelnost byla malá. „To vede k domněnce, že pilot mohl ztratit kontrolu nad letadlem,“ stojí v tiskové zprávě. Podle ní musela být dokonce sobotní záchranná akce nejdříve nakrátko přerušena, a to právě kvůli špatnému počasí. Na strmých svazích Kasbergu leželo až 70 centimetrů nového sněhu.

Jednomotorový stroj typu Rockwell Commander 112B startoval v Příbrami, mířil na chorvatskou Istrii a měl německou registraci. Podle rakouské policejní mluvčí Barbary Riedlové, kterou citovala agentura APA, našli záchranáři části letadla kolem sobotních 14:00. Kolem 16:00 pak objevili nedaleko horské chaty na hoře Kasberg i trup, který už byl ale zasněžený.

Zástupce nedalekého letiště Scharnstein Christian Klopf listu Oberösterreichische Nachrichten řekl, že podle něj bylo toto letadlo nevhodné pro přelet hor za tak špatného počasí, jaké nad Alpami v sobotu panovalo. „Tento stroj je jen částečně vhodný pro let bez přístrojů, pilot tak nemůže letět nad mraky a musel letět jen podle toho, co viděl,“ řekl Klopf a dodal, že to za daného počasí bylo „extrémně obtížné“. „Sněžilo, foukal silný vítr a byly turbulence,“ dodal odborník, podle kterého je při tomto počasí vhodnější letět přes Rakousko na jih jinou trasou. Klopf také uvedl, že je možné, že pilot vletěl do jiného horského údolí, než původně chtěl, kvůli špatné viditelnosti už se ale nedokázal otočit.

Na sociální síti Facebook se v uplynulých dnech objevil příspěvek, který nabízel sobotní vyhlídkový let z Příbrami do Chorvatska a zpět letounem, který se zřítil v Rakousku. Přispěvovatel vystupující jako pilot nabízel místo až pro tři spolucestující.

Letadlo typu Rockwell Commander 112BAutor: Profimedia.cz

Veřejnoprávní stanice ORF napsala, že při podobných leteckých neštěstích se v Rakousku obvykle zřizuje zvláštní vyšetřovací komise, která má za úkol zjistit, zda havárii způsobil technický problém či byla na vině lidská chyba. Český Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) sdělil, že obvykle dostává informace o pádech letadel z Česka v zahraničí se zpožděním jednoho až dvou dní a následně se podílí na vyšetřování podle toho, jaké požadavky má zahraniční oznamující organizace.