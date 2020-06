Obrana chce děla od Nexteru za šest miliard | E15.cz

Ministerstvo obrany chce koupit nová děla pro armádu od francouzské společnosti Nexter. Za 52 děl Caesar by mělo zaplatit asi šest miliard korun, řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Ministerstvo obrany už tento týden firmu oslovilo, první předběžné konzultace jsou naplánovány na přelom června a července. Smlouva by mohla být podepsána do konce roku.

Obrana při nákupu využije výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek na nákup vojenského materiálu. Nyní používané samohybné houfnice DANA ministerstvo ponechá v mobilizačních rezervách, s jejich prodejem nepočítá.

Modernizace armádního dělostřelectva patří mezi hlavní armádní projekty, o pořízení nových děl ministerstvo mluví několik let. Nahradit chce děla, která neodpovídají požadavkům NATO na dostřel i na ráži, kterou spojenci používají.

Podle Metnara francouzská děla vyšla jako nejlepší volba, která odpovídá požadavkům vojáků a jsou zároveň nejlevnější ze zvažovaných zbraní. „Jasně se ukázalo, že na základě stěžejních asi 80 technických parametrů, které se hodnotily, nejlépe vyšel Caesar od francouzské firmy Nexter,“ řekl ministr. Koupi už v květnu odsouhlasilo kolegium ministra obrany. Ministerstvo proto nebude při nákupu vypisovat výběrové řízení a francouzského výrobce osloví přímo. Takový postup mu umožňuje zákon o zadávání veřejných zakázek.

Ministerští úředníci nyní musí projekt zaregistrovat na ministerstvu financí a začne s Nexterem vyjednávat o ceně. Podle předběžných informací by cena měla být asi šest miliard korun včetně DPH, tedy asi 105 milionů korun za jedno dělo. Vojáci by je měli dostat v letech 2022 až 2026. „Pokud vše dobře proběhne, do konce roku bychom chtěli mít podepsanou smlouvu,“ řekl Metnar. V ceně by měla být zahrnuta munice, školení či výcvikové simulátory.

Ministerstvo posuzovalo osm možných dodavatelů, podle Metnara firma Nexter nabídla nejlevnější produkt. Ministr poznamenal, že některé z nabízených zbraní byly až o polovinu dražší. Do nejužšího výběru se dostalo i slovenské dělo Zuzana, které Metnar označil za velmi dobrý zbraňový systém. Francouzská konkurence ho ale porazila cenou, dostřelem i použitou municí.

Právě dostřel označil Metnar za jeden z důležitých parametrů. NATO požaduje dostřel minimálně 40 kilometrů, Caesar je schopen podle ministerstva obrany se speciální municí dostřelit do 55 kilometrů, se standardní municí 42 kilometrů. Současné DANY dostřelí asi 20 kilometrů.

Důležitou skutečností při rozhodování ministerstva obrany bylo, že Caesar může Nexter zabudovat na podvozky od kopřivnické automobilky Tatra Trucks, jejíž výrobky už armáda využívá. Zapojení českého obranného průmyslu do tendru je podle Metnara jedním z podmínek spolupráce. Podle představ ministerstva by byla ve Francii vyrobena dělostřelecká nástavba, kompletace na podvozky by probíhala v Česku.

Pořizovaná děla budou součásti těžké brigády, jejíž vybudování ministerstvo slíbilo Severoatlantické alianci do konce roku 2026.

Nyní používané DANY bude chtít armáda ponechat v modernizačních zálohách. Důvodem jsou i nemalé zásoby munice, které armáda má. Vzhledem k jiné ráži v NATO ji nebude moct u nových děl použít.