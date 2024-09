Bohumínská městská nemocnice začala kvůli záplavám s transportem pacientů do okolních zařízení. Převést tam musí téměř 120 lidí, hlavně z Léčebny dlouhodobě nemocných. ČTK to dnes řekl ředitel nemocnice Svatopluk Němeček. Do nemocnice se před 17:00 začaly sjíždět převozové sanitky, dorazit by jich mohlo okolo 20.