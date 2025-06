Opoziční hnutí ANO a SPD budou při čtvrteční mimořádné schůzi Sněmovny ke spornému daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti požadovat demisi koaličního kabinetu. Pokud neuspějí, pravděpodobně následně vyvolají hlasování o nedůvěře vládě. V pořadu Otázky Václava Moravce to v neděli uvedli místopředsedové obou opozičních hnutí Karel Havlíček (ANO) a Radim Fiala (SPD). Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) označil tyto opoziční snahy za divadlo v rámci kampaně před říjnovými volbami do Sněmovny.

„My budeme chtít, aby vláda našla dostatečnou sebereflexi a podala demisi,“ uvedl Havlíček. Podle něj by současný kabinet mohl zůstat u moci až do voleb, ale neměl by už přijímat žádná zásadní rozhodnutí. „Velmi silně zvažujeme, že vyvoláme schůzi o nedůvěře vládě,“ dodal Havlíček pro případ, že koaliční vláda demisi nepodá.

„Podpoříme mimořádnou schůzi, podpoříme i hlasování o nedůvěře vládě,“ uvedl za hnutí SPD jeho místopředseda Fiala. Vláda podle něj přijetím daru legalizuje peníze z trestné činnosti.

„Opozici příliš nezbývá než realizovat nějaké divadlo v Poslanecké sněmovně,“ komentoval Skopeček záměry opozičních hnutí. Pro demisi vlády nevidí důvod s poukazem na to, že kvůli daru už rezignoval Pavel Blažek (ODS) na funkci ministra spravedlnosti.

O mimořádnou schůzi Sněmovny ke kauze bitcoinů požádali v pátek poslanci ANO kvůli kauze sporného prodeje darovaných bitcoinů od muže odsouzeného za zpronevěru a obchod s drogami. Schůzi chtějí podpořit i poslanci vládních stran.

Kryptoměnu daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog. V roce 2021 byl propuštěn z vězení. Ministerstvu daroval 30 procent bitcoinů z peněženky, kterou policie odsouzenému zabavila a po propuštění z věznice vrátila. Blažek se hájí tím, že soudy neprokázaly, že kryptoměna pochází z trestné činnosti.

Ministerstvo podle Blažka kryptoměnu prodalo v aukcích za 956,8 milionu korun. Podle opozice i STAN by stát neměl s penězi nakládat do doby, než se prokáže jejich původ. Věcí se zabývá policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci prověřuje kauzu související s darem pro podezření ze tří trestných činů včetně zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. Případ policisté prověřují také pro podezření ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

Radiožurnál podle serveru iRozhlas však z transakčních analýz zjistil, že v peněžence bylo mnohonásobně více finančních prostředků, než kolik bylo uvedeno. Kryptoměn bylo v peněžence údajně víc, a to v hodnotě zhruba 12,5 miliardy korun. Peníze navíc ze zpřístupněné peněženky začaly odcházet už o den dřív, než byla podle ministerstva otevřena, a to na dva účty, z nichž jeden patří Jiřikovskému.