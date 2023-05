Prezident Pavel jmenoval Mikuláše Beka novým ministrem školství | e15.cz

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek na Pražském hradě pověřil Mikuláše Beka řízením ministerstva školství a současně jmenoval Martina Dvořáka (oba STAN) ministrem pro evropské záležitosti. Tento post dosud zastával právě Bek, který v čele resortu školství nahradil Vladimíra Balaše, jenž rezignoval kvůli dlouhodobým zdravotním problémům spojeným s proděláním koronaviru. Premiér Petr Fiala (ODS) odpoledne oba ministry uvede do úřadu.

Pavel ocenil, že jmenování ministrů proběhlo hladce. „Bylo to i proto, že oba pány delší dobu znám a jsem přesvědčen o tom, že po lidské i odborné stránce naplňují všechna kritéria. Rozhodování bylo snadné,“ řekl prezident.

Před oběma ministry stojí podle Pavla urgentní úkol vysvětlovat spolu se zbytkem vlády kroky k nápravě veřejných financí, kvůli které pětikoalice aktuálně pracuje na konsolidačním balíčku. Pro Beka by mělo být prioritou celoživotní vzdělávání a transformace vzdělávacího systému tak, aby se lidé byli schopní adaptovat na dobu umělé inteligence, automatizace a robotiky.

Dvořák by pak měl na prvním místě řešit pružný postup spojený s evropským hledáním všech forem pomoci Ukrajině. „Úspěch Ukrajiny ve válce, kterou proti ní agresivně vede Rusko, je naším přímým zájmem. Pokud Ukrajina neuspěje a naopak uspěje Rusko, promítne se to negativně do všech částí našich životů,“ doplnil Pavel.

Změny ve vládě nastávají poté, co Balaš oznámil rezignaci kvůli zdravotním potížím. Někdejší rektor Masarykovy univerzity Bek bude již třetím ministrem školství ve Fialově vládě. Před Balašem tuto pozici zastával vlivný člen Starostů a nezávislých Petr Gazdík, který loni odstoupil kvůli kontaktům s obviněným podnikatelem Michalem Redlem z pražské korupční kauzy Dozimetr.

Ministrem pro evropské záležitosti se stane zkušený diplomat Martin Dvořák, který byl v minulosti primátorem Hradce Králové, generálním konzulem v New Yorku či velvyslancem v Kuvajtu. Přestože bylo toto ministerstvo vytvořeno zejména pro účely českého předsednictví v Radě EU, které proběhlo minulý rok, vláda podle Fialy má pro nového ministra stále dost práce.

Prezident a premiér se na jmenování nových ministrů dohodli na úterní schůzce, kde kromě toho hovořili také o chystaném konsolidačním balíčku a důchodové reformě. Pavel chce ale veřejně okomentovat až konečný návrh. „Do té doby skutečně nemá cenu diskutovat jednotlivosti, které tu či onde probublaly na povrch, mnohdy ještě z pracovních dokumentů, a které vyvolávají mnohem více emocí než racionálních diskusí. A bude z tohoto důvodu dobré, když v polovině května, možná, uslyšíme ty konsolidované návrhy," řekl Pavel, podle kterého bude muset vláda návrhy velice dobře vysvětlit, neboť půjde o nepopulární kroky.