Pavel ocenil polistopadové osobnosti. Řád bílého lva převzal Pithart, Rychetský a Schwarzenberg | e15.cz

Pavel se ve svém úvodním projevu ohlédl za posledními více než sto lety, které provázely velké prohry, ale i výhry. Za ty považuje zejména sametovou revoluci, vstup do NATO a EU. „K pozitivnímu pohledu do budoucnosti nepřispívá válka, kterou proti Ukrajině vede Rusko, ani islamistický teror, na který musí reagovat Izrael. My však dnes máme to nejpevnější bezpečnostní ukotvení, jaké jsme kdy v naší historii měli,“ řekl Pavel, podle kterého musí Česká republika nejen posilovat svoji pozici v Evropské unii, ale i svůj příběh. Všichni vyznamenaní podle něj zosobňují příběhy, které ukazují, že překonávání překážek má smysl.

Prezident propůjčil Řád Bílého lva právníkovi Petru Pithartovi, který byl předsedou české vlády v rámci federace a opakovaně předsedou Senátu. Nejvyšší vyznamenání převzal také dlouholetý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, který z funkce odešel teprve před dvěma měsíci. Řád byl rovněž propůjčen politikovi Karlu Schwarzenbergovi, který byl opakovaně ministrem zahraničí a jako kancléř Václava Havla se podílel na porevoluční obnově země.

Řád Bílého lva byl in memoriam propůjčen také veteránům druhé světové války Karlu Marešovi a Františku Pecháčkovi, a také slovenskému politikovi a diplomatovi Milanu Rastislavu Štefánikovi.

Udělování vyznamenání přihlíželo na sedm set lidí, kromě vyznamenaných a jejich hostů byli v sále zástupci vlády, parlamentních komor, rektoři, diplomatický sbor nebo představitelé církví. Nikdo se tentokrát veřejně z účasti neomluvil, jak to bylo v dřívějších letech. Omluvil se pouze exprezident Miloš Zeman, naopak dorazil jeho předchůdce Václav Klaus s manželkou a také někdejší první dáma Dagmar Havlová. Zeman se rozhodl dát přednost jiným akcím. Po ceremonii následovala recepce ve Španělském sále pro dva tisíce lidí.

Disidenti a polistopadové osobnosti jsou i mezi dalšími oceněnými. Řád Tomáše Garrigua Masaryka první třídy propůjčil prezident katolickému knězi Tomáši Halíkovi, zpěvačce a signatářce Charty 77 Martě Kubišové či zesnulému filozofovi Janu Sokolovi. Řád převzali i další představitelé disentu, spisovatel Milan Uhde a lidskoprávní aktivistka Jarmila Stibicová.

Podle očekávání se rozhodla od Pavla přijmout vyznamenání i Zdena Mašínová, která byla za minulého režimu vězněna v souvislosti s odbojem svých bratrů Josefa a Ctirada. „Vyznamenání se propůjčuje za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva,“ řekla kancléřka Jana Vohralíková k propůjčení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka Mašínové.

Pavel udělil i několik medailí za hrdinství veteránům druhé světové války, ale i třeba hasiči Pavlu Farkovi za záchranu života zraněnému motorkáři, policistovi Martinu Salayovi, který zachránil lidi z hořící ubytovny, nebo Petru Jiroutovi, který zachránil život dvouleté holčičce, která vypadla z okna do řeky Chrudimky.

Zdaleka nejvíce vyznamenání udělil Pavel v podobě medailí Za zásluhy. O stát se v oblasti kultury a umění podle prezidenta zasloužil například dlouhotelý prezident karlovarského filmového festivalu Jiří Bartoška, dokumentaristka Olga Sommerová, herec Viktor Preiss, operní pěvkyně Magdalena Kožená, herec Petr Kostka, hudebník Vladimír Mišík, romská zpěvačka Ida Kelarová nebo výtvarník Petr Sís. In memoriam obdržel medaili také jeden z nejvýznamnějších českých diplomatů Martin Povejšil.

Medaili Za zásluhy v oblasti vědy získal vědec a populizátor astronomie Jiří Grygar nebo neurochirurg Vladimír Beneš. Oproti Miloši Zemanovi ocenil Pavel jen hrstku sportovců a podnikatelů. Mezi nimi je například horolezec Radek Jaroš, který je prvním Čechem, který vystoupil na všech čtrnáct světových osmitisícovek bez použití kyslíku. Medaili Za zásluhy dostal také podnikatel Miroslav Kopřiva, který se podílel na výstavbě vodní elektrárny Dlouhé stráně a založil inženýrskou společnost Energotis.