Petr Fiala: My daně zvedat nebudeme, seškrtáme naopak dotace pro agrokomplexy | E15.cz

ODS usiluje ve spojení s lidovci a TOP 09 o to, aby příští rok sestavovala vládu. V nejbližších dnech představí trojkoalice své programové priority, s nimiž půjde do sněmovních voleb. „Stát se musí mnohem více starat o střední třídu. Když bude lidi méně otravovat a nechá jim víc peněz, ekonomika se oživí mnohem rychleji. Jsou to staré recepty, nic nového,” říká šéf občanských demokratů Petr Fiala.

Návrh premiéra Andreje Babiše na snížení daně z hrubé mzdy je dle ČNB, Národní rozpočtové rady i některých politiků blízkých ODS chaotický, chybí reformy zdravotnictví a důchodového systému. Proč ho podporujete?

Postup vlády je opravdu chaotický. Nepřišla s žádnou koncepcí a zcela absurdně předložila ve formě poslaneckých návrhů premiéra a vicepremiéra dvě rozdílné předlohy. My jsme se ale k nikomu nepřidali. Máme šanci prosadit náš důležitý programový bod, s nímž jsme v roce 2017 šli do voleb. Nemohl bych se podívat do zrcadla, kdybych několik let něco sliboval, a pak z toho vycouval. Ať si lidé zvykají, že ODS pod mým vedením plní, co slibuje. Ten, kdo obrátil, byl Andrej Babiš. Zrušení superhrubé mzdy jsem mu nabízel už před rokem a on to tehdy odmítal.

Nezpůsobí díra ve veřejných rozpočtech odhadovaná na minimálně 80 miliard korun více škody než užitku? Stát musí nalévat peníze do zdravotnictví, samosprávám hrozí schodky.

Obecně považujeme snižování daní za správné. A právě v této době navíc za potřebné. Když budou mít lidé víc peněz, lépe si poradí s ekonomickými nejistotami.

Ale opatření nahrává zaměstnancům s vysokými příjmy, kteří zpravidla šetří a na možné problémy jsou připraveni. Ti, co mají nízké mzdy a platy, si o moc nepolepší.

S tím zásadně nesouhlasím. Změna se nedotkne pouze nejbohatších, ale všech. Polepší si hlavně střední třída, která drží stát na nohou a potřebuje ulevit. Pro lidi s příjmy od pětadvaceti do šedesáti tisíc korun měsíčně, kterých je zdaleka nejvíc, je to dobrá zpráva. Budou na tom výrazně lépe.

Proč je návrh, který předpokládá pokles daně na 15 procent, zastropován příjmy do 140 tisíc korun a není nastaven na osmdesát nebo sto tisíc?

Každý vykonává nějakou práci a dostává za ni peníze, z nichž část odvádí státu. Nízkopřijmoví odvádějí méně, vysokopříjmoví více. V tom je solidarita. V našem původním návrhu byla dokonce rovná 15tiprocentní daň, ale protože jsme realisté a vyšší sazba se dotkne nízkého procenta lidí, přistoupili jsme na kompromis.