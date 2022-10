Piráti neuplatní svůj pozměňovací návrh, který by zavedl daň z mimořádných zisků už letos | E15.cz

Koaliční Piráti nakonec neuplatní svůj pozměňovací návrh, který by zavedl daň z mimořádných zisků už pro letošní rok. Ve Sněmovně to oznámil předseda pirátského klubu Jakub Michálek v rozpravě nad druhým čtením vládního daňového balíčku, do kterého chce vláda novou daň vložit. Zatímco ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který návrh nové daně ve Sněmovně předložil jako pozměňovací návrh k balíčku, počítá s jejím výběrem až od příštího roku, Piráti ji chtěli vybírat již za letošní rok.