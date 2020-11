První a druhé třídy se příští středu vrátí do lavic | E15.cz

Žáci prvních a druhých tříd základních škol, kteří se teď kvůli koronaviru stejně jako ostatní děti učí dálkově, se vrátí do škol ve středu 18. listopadu. Speciální základní školy pro handicapované se příští středu otevřou pro všechny ročníky. V základních a středních školách se navíc zájemcům umožní prezenční individuální konzultace. Uvedl to ministr školství Robert Plaga (za ANO) s tím, že pro ostatní žáky bude pokračovat povinné vzdělávání distančním způsobem.

S výjimkou speciálních a mateřských škol budou od 18. listopadu pro děti i učitele ve školách povinné roušky i ve třídách. Bude platit zákaz zpěvu a tělocviku a mělo by se často větrat, řekl Plaga.

Třídy se po návratu do škol nebudou muset dělit do menších skupin, jako to bylo na jaře. Děti z různých tříd by se ale neměly potkávat, řekl ministr. Za dodržení této podmínky se podle něj pro žáky prvních a druhých tříd od příští středy obnoví rovněž fungování školních družin.

Školy se kvůli zhoršení epidemické situace začaly zavírat postupně v první polovině října. Základní školy přešly na výuku na dálku úplně od 14. října. Speciální školy se zavřely 2. listopadu, kdy se původně podle slibu bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) měli vrátit do lavic žáci prvního stupně základních škol. Otevřené jsou nyní jen školky. Kvůli pokračující epidemii byl návrat školáků nakonec odložen.

Znovuotevření škol by mělo vycházet z modelu pro uvolňování nebo zpřísňování opatření, který bude mít pět stupňů. Tabulku, podle níž se bude o školách rozhodovat, chce ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) představit v pátek. Pravděpodobnost návratu všech žáků a studentů do škol do Vánoc, odmítl odhadovat. Vše podle něj bude záležet na vývoji epidemické situace, kterou může ovlivňovat chování lidí.

„Já bych si návrat dětí do škol samozřejmě přál,“ řekl. Vyzval proto veřejnost k dodržování protiepidemických opatření. Podobně se vyjádřil Plaga.

Ministr školství doplnil, že zřizovatelé by měli vybavit školy hygienickými potřebami a ochrannými pomůckami. Podle něj to patří k jejich povinnostem, protože dostávají z rozpočtového určení daní přes čtrnáct miliard korun ročně. Každý zaměstnanec v mateřských, základních a středních školách dostal již dříve od státu deset respirátorů, celkem jich stát poslal do škol 2,9 milionu.