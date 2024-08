„Na zvýšení objemu platů nejsou letos ve vládní rozpočtové rezervě peníze. Debata se ale může vést o tarifech, o jiné struktuře platů. Tarif tvoří například sedmdesát procent, osobní ohodnocení třicet procent celkového příjmu pracovníka. Tarif může být vyšší, ohodnocení nižší,“ nastínil kompromisní řešení šéf státní pokladny Zbyněk Stanjura (ODS). Osobně je ale podle svých slov pro zachování co největších odměn, aby „mohli být motivováni ti nejlepší a neměli všichni stejně“.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) navrhl zvednout od příštího měsíce základ výdělku o sedm procent nebo o deset procent pracovníkům veřejného sektoru a zaměstnancům státu s nejnižšími příjmy. První varianta by si do konce roku vyžádala asi pět miliard korun, druhá přes 6,5 miliardy. Odboráři přitom žádají přidat o deset procent pro všechny ve veřejné sféře. Míní, že rezorty na to peníze nalézt mohou. Zástupci vlády a odborů budou jednat ještě v úterý, kdy by měli uzavřít výslednou dohodu.

„V tuto chvíli opravdu finanční prostředky nemáme. Ale hledáme je v jednotlivých rozpočtových kapitolách,“ ujistil v neděli premiér Petr Fiala (ODS) v pořadu Partie televize Prima CNN. Podotkl, že rozpočtová rezerva slouží k pokrytí výdajů v mimořádných situacích a stát ji mimo jiné využil pro zmírnění potíží v hutní společnosti Liberty Ostrava. Úřady práce vyplácejí náhradu výdělků tamním zaměstnancům, celkově to má stát 1,3 miliardy korun.

Navzdory tvrzení premiéra ale některá ministerstva už žádný manévrovací prostor nemají. „Situace je přesně opačná,“ prohlásil šéf rezortu zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). „Řešili jsme například situaci s katastrofálními mrazy, přislíbili jsme i financování, které jde z rezervy ministerstva zemědělství. Současně jsme řešili mimořádné podpory do zemědělského sektoru, které šly také z rezortu zemědělství,“ dodal.

Podobně je na tom ministerstvo dopravy. „Sami hledáme cestu, jak zajistit v našem rezortu finanční prostředky například na odměny pro pracovníky, kteří jsou mimořádně aktivní a věnují práci nadstandardní pozornost,“ uvedl šéf rezortu Martin Kupka (ODS). „Co se týče volných prostředků, které bychom mohli uvolnit, ty, popravdě řečeno, nemáme,“ podotkl. Také ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) má podle svých slov velmi omezené možnosti.

Premiér zároveň ujistil, že se zvýšením platů počítá návrh státního rozpočtu na příští rok. Výdělky se mají zvednout od ledna. „Je shoda, že to uděláme,“ zdůraznil Fiala. O kolik se platy upraví, stanoví vláda podle vývoje ekonomických ukazatelů. Ve veřejné sféře pracuje téměř 850 tisíc lidí. Od září si podle návrhu ministerstva práce mělo polepšit asi přes 430 tisíc z nich, zbytek pak od začátku příštího roku.