Poslanci budou schvalovat rozpočet. Komunisté nevylučují provizorium | E15.cz

Režim rozpočtového provizoria nastává, jestliže Poslanecká sněmovna neschválí zákon o státním rozpočtu před 1. lednem příslušného roku. Provizorium končí nabytím účinnosti zákona o státním rozpočtu pro daný rok. Do té doby se hospodaření státu řídí podle posledního schváleného rozpočtu. V tomto režimu ale stát nemusí mít dost peněz na své potřeby. Ohroženy jsou zejména investice a může to znamenat zdržení či zastavení některých projektů. Je to zároveň považováno za špatný signál do zahraničí, který může způsobit omezení přílivu investic do Česka. Provizorium by pocítily i kraje a obce. Česká republika spadla do rozpočtového provizoria dvakrát, a to vždy za menšinové vlády Miloše Zemana na počátku let 1999 a 2000. V prvním případě trvalo provizorium jen několik dní, o rok později už to byly dva měsíce.