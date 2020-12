Zeman ještě zváží veto daňového balíčku. Po Babišovi chce závazek, že změny budou jen na dva roky | E15.cz

Prezident Miloš Zeman ještě zváží, zda bude daňový balíček vetovat. Po dnešní schůzce s prezidentem a premiérem Andrejem Babišem (ANO) na Hradě to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Zeman podle ní ocenil, že Senát upravil navrhované zvýšení daňové slevy na poplatníka. Zároveň by byl raději, kdyby v zákoně bylo pevně stanoveno omezení změn na dva roky. Schillerová zopakovala, že je to legislativně neproveditelné.