Poslanci schválili rozpočet, schodek klesne o 43 miliard | e15.cz

Pro rozpočet hlasovalo 98 poslanců vládní koalice, ke kterým se přidal i nezařazený Ivo Vondrák, zvolený původně za opoziční hnutí ANO. Opoziční poslanci hlasovali proti. Celkem bylo přihlášeno 181 poslanců.

Poslanci schválili 13 přesunů uvnitř rozpočtu v celkovém objemu 2,7 miliardy korun. Schválili například návrh zemědělského výboru na přesun 1,1 miliardy korun na podporu vodního hospodářství. Opoziční poslanci se svými návrhy na přesuny peněz neuspěli.

Sněmovna na návrh skupiny koaličních poslanců také přesunula celkem 12,2 milionu korun takzvaným paměťovým institucím. Jde například o Masarykovo demokratické hnutí, Československou obec legionářskou nebo Spolek pro zachování odkazu českého odboje. Jiný schválený návrh skupiny koaličních poslanců přesunuje 120 milionů korun na obnovu pevnostních měst Terezín a Josefov.

Z opozičních poslanců neuspěl například Jan Hrnčíř (SPD) s návrhem odebrat 30 miliard korun z peněz do rozpočtu EU. Přidat je chtěl na kompenzace pro domácnosti a firmy kvůli vyšším cenám energií. Neuspěli ani Karel Havlíček a Alena Schillerová (oba ANO), kteří chtěli přidat 27 miliard na obnovitelné zdroje energie nebo přidat 38 miliard na zmírnění růstu cen energií.

Rozpočet vychází z předpokladu růstu ekonomiky o 2,3 procenta a růstem spotřeby domácností o 3,9 procenta. Na růstu spotřeby domácností by se měl podílet obnovený nárůst reálných příjmů. Průměrná míra inflace by měla klesnout z letošních 10,9 na 2,8 procenta. Plánované příjmy rozpočtu se proti letošku zvýší o 12 miliard na 1,94 bilionu korun. Plánované výdaje mají naopak klesnout o 31 miliard na 2,19 bilionu korun.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) označil rozpočet za odpovědný. Informoval poslance mimo jiné o tom, že celkové výdaje na školství vzrostou meziročně o 3,9 miliardy korun a jejich podíl na celkových výdajích rozpočtu vzrostou na 12 procent. Výdaje rozpočtu na zdravotnictví vzrostou o 5,1 miliardy korun a jejich podíl na celkových výdajích se meziročně zvýší ze 7,2 na 7,5 procenta. Uvedl také, že na investice je určeno 184,2 miliardy korun, což je třetí nejvyšší částka za posledních deset let.

Vláda jako hlavní priority rozpočtu uvádí udržení sociálního smíru, zajištění předvídatelného způsobu financování zdravotnictví, zajištění platů učitelů na úrovni 130 procent průměrné mzdy a také zajištění výdajů v objemu dvou procent hrubého domácího produktu na obranu. Premiér Petr Fiala (ODS) dnes před poslanci řekl, že průměrný plat učitele vzroste v příštím roce na 52.400 korun měsíčně. Průměrná penze by od ledna měla vzrůst na 20.635 korun. Výdaje kapitoly Státní dluh se v příštím roce zvýší o 25 miliard korun na 95 miliard korun.

„Hospodaření České republiky tak, jak se tady vytvořilo za předcházejících vlád, bylo naprosto neudržitelné,“ prohlásil premiér. Ujišťoval, že vláda šetří na státu, a poukazoval na to, že celkové výdaje rozpočtu poprvé od roku 2016 klesnou a klesne i počet zaměstnanců státu. Řekl, že vláda je schopna připravit rozpočet, který zpomalí růst zadlužení, ale současně je prorůstový a myslí na potřebné investice.

„Je to nejlepší návrh, jakého v současnosti můžeme v podmínkách, které máme, dosáhnout. Bojujeme s rekordním zadlužením, s extrémně vysokými nároky - náklady na obsluhu dluhu, ale navzdory všem současným výzvám a krizím a zátěži, kterou jsme zdědili po minulé vládě, tak jsme opět na cestě k vyrovnanému hospodaření,“ dodal premiér.

Rozpočet jako obvykle vyvolal kritiku z opozičních lavic. Předseda ANO Andrej Babiš naopak Fialu obvinil z toho, že neví, co říká. „My jsme zlepšovali život lidem, my jsme předběhli životní úrovní i Itálii, Španělsko. My jsme dneska nejhorší, jsme v recesi, největší pokles reálných mezd. Vy tuhle zemi totálně ničíte!“ řekl Fialovi. Předsedkyně klubu ANO Schillerová řekla, že rozpočet zvyšuje provozní výdaje a současně snižuje prorůstové investice. „Není to rozpočet sebevědomé a vzkvétající země s jedním z nejnižších veřejných dluhů v Evropské unii, která chce kráčet dopředu a nahoru,“ uvedla. Schillerová nazvala ministra Stanjuru jednotkou arogance, Babiš pro změnu jednotkou lhaní.

Předseda SPD Tomio Okamura řekl, že rozpočet ve všech rovinách poškodí Česko, občany i firmy. Vládu obvinil mimo jiné z toho, že pokračuje v zadlužování země.