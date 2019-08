Pospíšil skončí jako šéf TOP 09 | E15.cz

sou , for , vei

Europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) Blesk Zprávám potvrdil, že se nebude na podzimním sněmu znovu ucházet o křeslo předsedy Topky. Důvodem je jeho práce v Bruselu, nový předseda by se totiž podle něj měl plně věnovat národní politice. Pospíšil nahradil v minulosti ve funkci Miroslava Kalouska, nyní by si podle svých slov představoval v čele strany ženu. Místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová v pořadu Hydepark vzápětí oznámila, že bude do čela strany kandidovat.

„Rozhodl jsem se nekandidovat na funkci předsedy TOP 09. Na druhou stranu říkám, že jsem připravený kandidovat do vedení strany na jinou funkci v TOP 09, protože jsem přesvědčený, že ty dva roky, které jsem byl ve vedení TOP 09, byly z hlediska výsledku voleb úspěšné,“ řekl dosavadní lídr TOP 09 Blesk Zprávám.

Jiří Pospíšil by tak ve vedení strany mohl hrát od podzimu jinou roli, vládu by však rád předal ženě. „TOP 09 by pomohlo pozvednout, kdyby v jejím čele stála žena. Zatím žádná jiná parlamentní strana ve svém čele předsedkyni nemá. Celý život pracuji s výraznými ženami. Ať už mimo politiku s Medou Mládkovou, nebo v politice je mi ctí, že na magistrátu spolupracuji s Hanou Marvanovou, kdy jsme spolu vedli kandidátku Společných sil pro Prahu,“ zmiňuje nyní Pospíšil.

„A stejně dobře se mi spolupracuje například i s Markétou Pekarovou Adamovou i Helenou Langšádlovou. Obecně podporuji ženy v politice, ne jen proto, že jsou ženy, ale pro jejich kvalitu, ale nebudu jim dávat žádný návod. Záleží na nich samotných, zda se některá z nich rozhodne kandidovat na předsedkyni TOP 09,“ dodává předseda.

Pekarová Adamová už kandidaturu potvrdila s tím, že chce změnit komunikaci TOP 09 směrem k voličům a více spoléhat na kontaktní kampaň. "Neříkám ale, že jsem nějaký spasitel,“ uvedla Pekarová Adamová ve vysílání ČT 24.

Pospíšil přitom uspěl v eurovolbách 2019 a obhájil své křeslo v Bruselu. Nyní se proto chce soustředit nadále na práci europoslance, v Česku se však zároveň rozjede kampaň před krajskými a posléze i sněmovními volbami.

„Vzhledem k tomu, že nás čekají v příštích letech volby do Poslanecké sněmovny, tak by stranu měl vést někdo, kdo se plně věnuje národní politice, kdo je v Poslanecké sněmovně a kdo chce do ní opětovně kandidovat,“ vysvětluje Pospíšil.