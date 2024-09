Odvolání předsedy Pirátů Ivana Bartoše z vlády a následný odchod jeho strany z kabinetu nelze podle Pekarové Adamové vnímat jako vládní krizí, protože koalice v dolní komoře bude se 104 hlasy nadále disponovat pohodlnou většinou.

Ve vládě by podle šéfky TOP 09 měl zůstat ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Pokud by se s ním TOP 09 na jeho dalším angažmá nakonec nedohodla, disponuje podle Pekarové Adamové dalšími osobnostmi. „Umím si představit, že tento post obsadíme z vlastních řad,“ uvedla s odkazem na dlouhodobé zaměření strany na zahraniční politiku. Pokud by Lipavský měl zájem pokračovat, jak už avizuje, tak by se TOP 09 mohla dohodnout přímo s ním, uzavřela.

Místopředsedkyni Sněmovny za Piráty Olgu Richterovou Pekarová Adamová k odchodu z funkce vyzývat nebude. „Vzhledem k jejím vyjádřením by mne překvapovalo, kdyby ona sama chtěla zůstat v této pozici,“ uvedla.

Šalomoun je připravený podat demisi, jeho odchod má zapadnout do změn ve vládě

Ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty) v závislosti na výsledku hlasování Pirátů o odchodu z vlády podá v úterý demisi. Potvrdil tak dnešní vyjádření šéfa strany Ivana Bartoše. Konec mandátu se načasuje, aby zapadl do rekonstrukce vlády, uvedl dnes Šalomoun na síti X. Koalice se dohodla dál Šalomounův post ve vládě neobsazovat, agendu má přebrat ministr spravedlnosti.

Šalomoun v pondělí svůj konec projednával s premiérem Petrem Fialou (ODS). "Pan premiér mi poděkoval za mou dosavadní práci, kterou ocenil. Zítra (v úterý) podám v závislosti na výsledku hlasování Pirátské strany o odchodu z vlády demisi, jak jsem slíbil," uvedl. Konec Šalomounova mandátu bude závislý na tom, kdy nastanou související výměny ve vládě. "Datum se bude odvíjet od rekonstrukce vlády, tak aby do něj ústrojně zapadlo," dodal Šalomoun.

Piráti o odchodu z vlády hovoří jako o hotové věci, jejich členové však o něm teprve hlasují. On-line anketa se uzavře ve 20:00, výsledky bývají známé obvykle v řádu desítek minut. Hlasování vyvolali členové kvůli rozhodnutí premiéra Fialy odvolat k dnešnímu dni ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) kvůli problémům digitalizovaného stavebního řízení.

Bartoš dnes po setkání s prezidentem Petrem Pavlem zopakoval, že v závislosti na hlasování Pirátů podá demisi Šalomoun i ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.