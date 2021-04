Pracovní týden kratší o dvě a půl hodiny. Proti návrhu ČSSD jsou Schillerová i Havlíček | E15.cz

Kratší pracovní týden, byť jen o půl hodiny denně, by podle kritiků zásadně ohrozil českou ekonomiku. „Došlo by tím k prohloubení přetrvávajícího nedostatku pracovníků a k poklesu ekonomického výkonu,“ píše úřad Schillerové v připomínkách k návrhu. „Svoboda firem je v této otázce důležitá. Zákon již dnes umožňuje firmám zkrátit stanovenou týdenní pracovní dobu bez snížení mzdy vnitřním předpisem nebo kolektivní smlouvou a v praxi to funguje,“ uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu.

Hospodářská komora dodává, že Česko nemá natolik vyspělou ekonomiku s vysokou produktivitou, aby si mohla dovolit zkracovat pracovní dobu. „Ekonomika nízko produktivní potřebuje delší pracovní dobu pro zajištění vyšší produktivity,“ upozornila komora.

Poslanci za ČSSD argumentují, že snížení pracovní doby nebude mít dopad na hospodářství. „Zaměstnanci budou mít víc času na sebe a na svoji rodinu. Nesníží to ale produktivitu,“ uvedl poslanec Ondřej Veselý.

Sociální demokraté se odvolávají na zkušenosti ze zahraničí, kde už kratší pracovní týden vyzkoušeli. Naposledy k tomu přikročila vláda ve Španělsku, kde chce kabinet využít peníze z evropského fondu obnovy právě na dočasné zavedení čtyřdenního pracovního týdne. Tříletý experiment se dotkne 200 firem a má stát v přepočtu 1,3 miliardy korun, které půjdou na pokrytí části mezd.

Pět týdnů dovolené se projednává už nyní ve sněmovně, kde to navrhli komunisté. Hnutí ANO jim dříve přislíbilo podporu, mezitím však KSČM přestala vládu podporovat a není tak jasné, jak se hnutí k návrhu postaví. Schillerová i Havlíček pak odsoudili návrh na navázání minimální mzdy na polovinu průměrné. Takové koncepční návrhy se podle nich nemají podávat těsně před koncem volebního období.