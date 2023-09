Praha usiluje o budovu České pošty na Pankráci | e15.cz

Rozprodej majetku zadlužené České pošty neprobíhá zdaleka tak hladce, jak by si podnik i samosprávy, na jejichž území poštovní pobočky stojí, představovaly. Vedení pražského magistrátu má zájem především o dva objekty: o hlavní poštu v Jindřišské ulici a velikou budovu s pozemky v ulici Na Strži ve čtvrtém obvodu. Dům v centru města může nyní Praha přímo odkoupit, pošta na Pankráci se ale už minulý týden vydražila, a to bez účasti města. Pražská rada požaduje zrušení aukce.

Radní argumentují tím, že podmínky dražby byly nastaveny tak, že by do ní město nemohlo vstoupit, aniž by porušilo zákon. Například každý příhoz by si muselo nechat radou schvalovat. „Praha se právně nemohla takové dražby zúčastnit. Náš zájem ale trvá. Pošta získá v dražbě cenu nízkou, od nás by získala více. Budeme tak dále jednat se zřizovatelem pošty, tedy ministrem vnitra,“ řekl primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Vítěz, jehož identita není známa, nabídl v dražbě minulý čtvrtek téměř 400 milionů korun.

Bude nutná zásadní rekonstrukce

Praha o budovu usiluje zejména kvůli jejímu strategickému umístění nedaleko zastávky metra Pankrác, budoucí přestupní stanice mezi linkami C a D. Okolní pozemky navíc patří magistrátu a Praze 4, akvizice by tak pomohla území scelit. Objekt bude nutné zásadně zrekonstruovat, pravděpodobnější je ale jeho stržení a výstavba nového. Město by zde chtělo podle náměstka pro územní rozvoj Petra Hlaváčka (STAN) budovu, která by nabídla dostupné bydlení, administrativní prostory a přízemí plné obchodů, služeb i místo pro pobočku České pošty.

„Chceme nabídnout České poště, že jí za dražený majetek nabídneme vyšší částku. Budeme doufat, že svůj postup přehodnotí, bylo by to win-win pro obě strany. Jsme přesvědčeni, že pozemky mají vyšší hodnotu, než jakou pošta získá v dražbě,“ řekl radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti), který už dříve upozornil, že podmínky aukce jsou pro město nesplnitelné.

Pošta také požaduje pro svou pobočku patnáctiletý pronájem s tím, že v případě rekonstrukce budovy musí budoucí majitel zajistit do půl kilometru v okolí náhradní umístění. Praha ale takové prostory nemá. „Tato podmínka ve smlouvě zvýhodňuje zájemce, kteří podobné náhradní prostory mají,“ stěžují si zástupci města.

Opozice kritizuje pražskou radu, že nedokáže využít svých kontaktů ve vládě, která je složena na stejném koaličním půdorysu. „Logicky by se nabízelo, že náměstek Hlaváček dojde za svým stranickým kolegou ministrem vnitra Vítem Rakušanem, a pokud Praha skutečně budovu potřebuje, což podle nás není úplně jednoznačné, dohodnou se spolu na výhodném odkupu pro město,“ myslí si zastupitel za ANO Ondřej Prokop.

Pošta v Jindřišské na prodej

Do dražby měla jít i budova v Jindřišské ulici, Česká pošta se ale nakonec rozhodla nabídnout ji nejdříve státním institucím, které mají nyní třicet dní na rozhodnutí. Pošta požaduje za rozlehlý objekt 1,325 miliardy korun. Vedení metropole by sem rádo přestěhovalo své úředníky, neboť v jejich dosavadním sídle Škodově paláci skončí městu za několik let nájemní smlouva.