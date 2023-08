Praha chystá poplatek za vjezd do centra | e15.cz

Pražský magistrát a první městská část jednají o zavedení poplatku za vjezd do části centra české metropole. Podle pražského radního pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) se diskutuje o zpoplatnění vjezdu do památkové rezervace na části Malé Strany a u Smetanova nábřeží.

Vedoucí odboru dopravy Prahy 14 Petr Vomáčka na sociálních sítích informoval, že opatření se má týkat prakticky celé Prahy 1 a začít platit od ledna. Celodenní průjezd má stát 200 korun. „Poplatek se bude kontrolovat speciálními vozy obdobnými těm na zóny placeného stání. O způsobu platby i výjimkách zatím není rozhodnuto,“ dodal.

To ale Hřib popřel. „Mýto nemá legislativní oporu, a proto ho zavést ani nejde. Celou dobu se bavíme jen o zpoplatnění vjezdu do některých oblastí památkové rezervace," napsal na sociální síti X. Dodal, že poplatek se nebude týkat rezidentů ani místních podnikatelů. „Finální návrh zpoplatnění vjezdu do vybraných částí centra ještě dolaďujeme a žádná hotová věc není na stole," uzavřel Hřib.

Jednání o záměru zpoplatnit vjezd do centra potvrdil i radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Ryvola. „Prvotní ucelený návrh bude k dispozici do čtrnácti dnů. Návrh zpoplatnění vjezdu je na oblast obou břehů Vltavy kolem Karlova mostu, to znamená levý břeh v okolí ulic Újezd, Karmelitská od Tržiště, pravý břeh v okolí ulic Divadelní, Smetanovo nábřeží, Křižovnická. Předběžně se začátkem roku 2024,“ uvedl pro iDnes.

Podle Českého rozhlasu zatím není jasné, zda bude opatření platit od ledna nebo od února příštího roku. Také vymezení oblasti, kde bude mýtné platit, ještě není definitivní. Magistrát už má zpracovanou právní analýzu, na jejímž základě nyní vytváří návrh znění opatření. „Po dohodě s Prahou 1 chceme tu zónu stanovit tak, aby to splňovalo především dopravní řešení. Aby se nám nezpožďovaly tramvaje přes Malou Stranu a Smetanovo nábřeží, protože to se pak promítá do celé té sítě,“ uvedl náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

„Nenápadně se vracíme se k něčemu, co bylo dávno překonáno jako symbol stagnace a chudoby," komentoval plán na zavedení poplatku ekonom J&T Banky Pavel Ryska. Nasledovat podle něj bude zvyšování poplatku za parkování v okolních městských částech a poplatek za vjezd se postupně rozšíří na celou Prahu, myslí si ekonom.