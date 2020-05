Praha uzavře dohodu s Pentou, podoba výstavby u Masarykova nádraží se změní | E15.cz

Na základě stížností několika sdružení i opozice v Praze 1 hlavní město znovu jednalo s Pentou o podobě výstavby u Masarykova nádraží. Podle memoranda, které mají obě strany co nejdříve podepsat, dojde k úpravám projektu - zvýší se podíl bytů, přibude zeleň a opravi se ulice. Radní, kteří dnes uzavření dohody schválili, se zároveň proti projektu neodvolají.

Podle informací E15.cz byli pro odvolání proti nedávno vydanému rozhodnutí někteří členové rady za Piráty, ale v koalici převládl názor, že bude lepší se s Pentou dohodnout.

„Probíhala tvrdá vyjednávání a projekt se podařilo vylepšit. Svoji nejzásadnější vyjednávací pozici bohužel město ztratilo už v roce 2017, kdy se hlasovalo na zastupitelstvu o navýšení koeficientů zastavěnosti,“ konstatoval nyní primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Přímo na něj se kvůli projektu obrátili minulý týden spolustraníci z Prahy 1 spolu s dalšími opozičními stranami, kterým vadilo údajně netransparentní vydání územního rozhodnutí tamním stavebním úřadem pro první část projektu, budovu od známé architekty Zahy Hadid.

„Přicházeli jsme k projektu v pokročilé fázi. Odvolání nepodáme, protože si myslíme, že by to nevedlo k cíli. Dosáhli jsme možnosti ovlivnit i další části projektu Penty,“ uvedl k memorandu předseda magistrátního výboru Petr Zeman (Praha Sobě).

Podle návrhu znění memoranda, které má server E15.cz k dispozici, se podíl počtu bytových ploch v dalších budovách projektu za magistrálou směr Karlín zvýší na maximálně 50 procent. Penta se také zavázala vyhlásit na veřejně přístupná místa otevřené architektonické soutěže se zástupci města i městských částí v porotě, týkat se to má i vznikajícího náměstí v Havlíčkově ulici, kde má díky tomu přibýt zeleň.

Jak po vydání územního rozhodnutí sdělil mluvčí Penty Ivo Mravinac, projekt získal potřebná kladná stanoviska magistrátních odborů. „První dohoda s městem byla v roce 2017, nyní se tímto rozšířila. Znění vzniklo po vzájemné dohodě. Věříme, že se již vše odbrzdí,“ sdělil nyní E15 Mravinac s tím, že ještě v pondělí má dojít k podpisu dokumentu.

Projekt Penty u Masarykova nádraží, respektive územní rozhodnutí, který získal před dvěma týdny, kritizovalo také několik sdružení, například Arnika. Podle nich odporuje takzvaným zásadám územního rozvoje pro centrum města, pokud jde o nárůst automobilové dopravy, výšku či značné využití pro kanceláře.

Společnost nyní může žádat o stavební povolení, což může trvat několik měsíců i let. Projekt za zhruba šest až deset miliard korun, který počítá s postupným zastavěním pozemků v ulici Na Florenci a s přemostěním kolejí Masarykova nádraží, by měl být podle původních odhadů hotový do roku 2025.Nabídnout má podle informací investora až 100 tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch, obchodů, restaurací a kaváren.