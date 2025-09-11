Praha vypíše tendr na dopracování dokumentace Radlické radiály za téměř 408 milionů
Pražský magistrát plánuje vypsání tendru na dopracování projektové dokumentace pro úpravy Radlické radiály, jehož hodnota dosáhne až 408 milionů korun. Změny v projektu, jako prodloužení tunelů, zvýšily celkové náklady na stavbu na 35 miliard korun. Město projekt realizuje s cílem snížit dopady na okolí a zlepšit dopravní napojení metropole. Pro realizaci bude nutný státní příspěvek.
Projekt radiály, která má propojit vnější a vnitřní okruh na jihozápadě metropole a ulevit nyní přetíženým komunikacím, je od roku 2018 v územním řízení. To se ale zadrhlo kvůli velkému množství námitek a odvolání. Minulé vedení města se kvůli tomu rozhodlo prověřit změny projektu s cílem snížit zátěž pro okolí, to nynější je pak schválilo.
Podle nové verze se podíl tunelů na celkové trase nové silnice zvedne z 55 na 71 procent. Tomu odpovídá i vyšší cena, jejíž odhad se podle loňských informací zvýšil o pět miliard na 35 miliard korun. Náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) dnes zopakoval, že stavbu město nebude moci uskutečnit bez výrazného příspěvku od státu.
Propojení tunelů
Upravená podoba radiály spojuje tunely Butovice a Jinonice do jednoho v délce přes jeden kilometr a přidává tunel v Řeporyjích v délce 379 metrů. Celkem mají tunely tvořit téměř čtyři kilometry z celkové trasy o délce pět a půl kilometru. Další úpravy zahrnují například zahloubení pod úroveň terénu v oblasti sídliště Botanica nebo zrušení dříve plánované estakády u stanice metra Nové Butovice.
Město bude možná muset připravit i nové zhodnocení dopadů na životní prostředí (EIA). Současný posudek vyprší příští rok a kvůli novelizaci zákona už nebude možné jeho prodloužení. Celkem mají úpravy projektu podle loňských informací magistrátu trvat tři až čtyři roky.