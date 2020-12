Pražané mohou dát použitým věcem druhou šanci pomocí re-use pointů ve sběrných dvorech | E15.cz

Množství městského odpadu s postupem let stále roste. Odpadem se stávají i věci, které jsou funkční, téměř nové či jednoduše znovupoužitelné. Praha nyní apeluje na obyvatele, aby před vyhozením například nábytku, knih či sportovního vybavení zauvažovali nad tím, zda by se tyto předměty nedaly znovu využít pro potřebné. Díky projektu hlavního města Prahy a Pražských služeb je totiž nyní mohou lidé jednoduše odvézt do sběrného dvora s re-use pointem. Zde už pro ně zaměstnanci prostřednictvím elektronické aplikace www.praho.nevyhazujto.cz najdou nové uplatnění.

Re-use koncept, kdy věci nacházejí nové uplatnění místo toho, aby byly vyhozeny, už úspěšně funguje v mnoha zahraničních městech. Hlavní město a Pražské služby se pravidelně věnují tématům správné recyklace, využívání alternativ k jednorázovým obalům a nakládání s biologickou složkou odpadu a dobré příklady ze zahraničí jsou vždy vítány. Podle analýz může mít i malá změna ve spotřebitelském chování v celkovém měřítku velký dopad.