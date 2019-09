Praze se nedaří plnit investiční plán | E15.cz

Vyhnánek argumentuje, že většina investičních akcí se rozjede ve druhé polovině roku, byť nechtěl říct, zda bude město schopné vyčerpat celou naplánovanou částku. „K pololetí se nedají činit nějaké závěry. Reflektuje to jen faktury za první měsíce roku. Roli hraje také to, že jsme byli teprve na začátku volebního cyklu,“ řekl náměstek. „Už dnes lze říct, že investiční aktivita města bude jedna z největších výzev pro stávající radu, protože jde o dlouhodobé slabé místo Prahy, které nejde vyřešit z měsíce na měsíc,“ dodal Vyhnánek.

Opoziční ODS nicméně nevěří, že by koalice byla schopna letošní ambiciózní cíle naplnit. „Určitě se nějaká část ještě doinvestuje, ale to bude v řádu pár procent. Nevěřím tomu, že by to dokázali proinvestovat,“ řekla pražská zastupitelka Alexandra Udženija (ODS). „To je naprosto tristní stav. Ono je to na té Praze vidět, že se nic neděje. Celou dobu kritizujeme, že narůstají běžné výdaje a investice stojí. Naplánované investice, které považujeme za extrémně nízké, se přitom neplní,“ řekla zastupitelka s tím, že Praha potřebuje přidat více v dopravních stavbách i sociální oblasti.

Vedení Prahy v současné době jedná o rozpočtu pro příští rok, schvalovat by se měl zřejmě v listopadu. Vyhnánek nechtěl předjímat, kolik město utratí na investicích v příštím roce. „Ono to není jenom o prostředcích, ty bychom byli schopni vyčlenit, záleží na tom, v jakém rozsahu a stadiu jsou ty projekty připravené. Abychom nedali sto miliard na investice a nakonec neutratili zlomek,“ uvedl náměstek.

Miliardové požadavky bude mít například náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě), který chce peníze na metro, městský okruh i opravy silnic. Vysoké požadavky má i radní Jan Chabr (TOP 09), který má v gesci správu majetku Prahy. „Významnou položkou jsou výkupy pozemků. Byl bych rád, kdybychom dostali aspoň 350 milionů korun, budu ale pravděpodobně navrhovat 500 milionů,“ řekl Chabr. Radní pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN), který má v gesci i rekonstrukce či dokončení sítí kanalizací, chodníků, komunikací či osvětlení, bude mít také požadavky v řádu miliard.

„Když se to dobře připraví, mohli bychom příští rok investovat do technické vybavenosti až 1,5 miliardy,“ řekl Hlubuček.

