Aktualizováno: Předčasné důchody trhají rekordy. Nová výhoda může přinést tisíce korun navíc
- O výhodnější předčasný důchod požádalo více než pět tisíc lidí v prvním čtvrtletí roku 2026.
- Nová pravidla výrazně zvýhodňují lidi s minimálně 45 odpracovanými lety.
- Počet předčasných důchodců v Česku dosáhl rekordní úrovně.
Nová a výhodnější pravidla pro předčasný důchod uspíšila rozhodování lidí o odchodu z pracovní fáze života. Jen za první tři měsíce letošního roku si podalo žádost o dřívější penzi přes pět tisíc lidí. Plyne to z aktuálních čísel, která e15 poskytla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Změna pravidel je součástí důchodové reformy minulé vlády.
Opatření zvýhodňuje ty, kteří mají odpracováno minimálně 45 let a po celou dobu odváděli sociální pojistné. Místo původních 1,5 procenta krácení penze za předčasnou výměru platí pro tyto lidi od ledna snížení výpočtového základu jen o 0,75 procenta. Pokud tedy někdo pracuje bez přerušení už od 18 let, má nárok na tento štědřejší předčasný důchod v 63 letech.
Výrazný meziroční nárůst
Počet podaných žádostí na konci března podle ČSSZ dosáhl 5 044, oproti tomu v loňském prvním čtvrtletí jich byly zhruba dva tisíce. „Je patrné, že došlo k výraznému meziročnímu nárůstu,“ uvedlo tiskové oddělení správy. Rozdíl mezi původním modelem a tím současným přitom v některých případech dosahuje až několika tisíc korun. Záleží na výši osobního vyměřovacího základu, tedy na průměrné mzdě nebo platu, který dotyčný pobíral. Čím vyšší byly jeho příjmy, tím více peněz od státu až do konce života získá.
Důchodové kalkulačky na e15
Spočítejte si pomocí našich kalkulaček výši starobního důchodu, osobní vyměřovací základ a důchodový věk podle pravidel pro rok 2025:
Pokud má daný člověk vyměřovací základ například 20 tisíc korun, o předčasnou penzi požádá dva roky před dosažením řádného důchodového věku a splňuje podmínku 45 let pojištění pro poloviční krácení, stát mu vyměří 17 033 korun.
V případě, že byl ekonomicky aktivní kratší dobu nebo po nějaký čas pobíral podporu v nezaměstnanosti, platí pro něj původní 1,5procentní snížení. Jeho předčasná penze při stejném výdělku ve výši 20 tisíc korun klesne na 15 845 korun.
Studium stát nezapočítá
Jak bylo zmíněno, nové pravidlo sníženého krácení předčasného důchodu mohou využít pouze lidé, kteří hradili alespoň 45 let pojistné. Kromě zaměstnání se do této lhůty počítá péče o dítě nebo závislou osobu a základní vojenská služba. Naopak studium, evidence na Úřadu práce či pobírání invalidního důchodu ve třetím stupni ČSSZ nezohledňuje.
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) neplánuje na současném nastavení předčasné penze nic měnit. Zaměří se především na tu část reformy, která snížila lednové valorizace důchodů. Příští rok pak hodlá vrátit zastropování penzijního věku na 65 let.
Počet předčasných důchodců dosáhl loni v prosinci rekordu, těchto lidí bylo téměř 765,5 tisíce. Tvořili tak zhruba třetinu všech starobních penzistů, kterých je 2,3 milionu.
Nejvíce předčasných důchodců eviduje ČSSZ v Moravskoslezském kraji. Měsíčně dostávají v průměru o pět set korun méně než ostatní senioři. Průměrná výše předčasné penze dosáhla koncem roku 19 566 korun.