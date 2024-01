Premiér Fiala nyní neplánuje zvyšovat daně ani měnit ministry

Lídr ANO a expremiér Andrej Babiš v novoročním projevu opakovaně obvinil vládu z toho, že Česko pod jejím vedeních stagnuje a chudne. S konsolidačním balíčkem podle Babiše kabinet prosadil největší zvýšení daní v historii a odstartoval další vlnu zdražování a inflace.

„Kdybych měl pocit, že mám nějakou změnu udělat, tak s tím nebudu váhat,“ uvedl v neděli Fiala k případným personálním změnám. Preferuje spíš kontinuitu a stabilitu. „Nevidím, že by byl někdo unavený, všichni máme chuť pokračovat,“ dodal premiér. Vyměnit se v současné době nechystá ani kritizovaného ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku, který v neděli uvedl, že je „připraven zvážit svou rezignaci“.

Vláda je podle svého šéfa v dobré kondici a ukáže se, že její rozhodnutí typu konsolidačního balíčku jsou správná. „Dělali jsme rozhodnutí, která populární nejsou, to všechno se podepsalo na podpoře vlády,“ poznamenal Fiala.

Důvěra ve vládu se podle Centra pro výzkum veřejného mínění od předloňského listopadu držela nad třiceti procenty, letos v létě ale přišel pokles na 25 procent a podle nedávného průzkumu ze závěru loňského roku důvěřovalo vládě pouze sedmnáct procent občanů.

Fiala dnes uvedl, že pokud nenastane nějaká krizová situace, s žádným dalším zvyšováním daní by vláda přijít neměla. Doplnil, že česká ekonomika by letos měla růst kolem dvou procent, inflace by se měla snížit pod přijatelnou pětiprocentní hranici a reálné mzdy by měly růst o pět až deset procent.

VIDEO: Rozhovor časopisu Reflex s premiérem Fialou

Premiér příští týden navštíví Indii

Úřad vlády v neděli také informoval, že Fiala příští týden vyrazí na návštěvu Indie, kde se setká také se svým protějškem Naréndrou Módím. Premiér s ním bude jednat o posílení vztahů obou zemí, rozvoji obchodní a obranné spolupráce a společných vědecko-výzkumných projektech. Předseda vlády rovněž navštíví univerzitu v Džajpuru a bude hovořit se zástupci místní vlády a podnikatelské komunity.

Zúčastní se rovněž ekonomického fóra Vibrant Gujarat Global Summit, kde vystoupí s projevem. Podle indického listu The Hindu by měl být Fiala hlavním hostem summitu, kterého se zúčastní zástupci ze třicítky zemí.

Fiala odletí na cestu do nejlidnatější země na světě v úterý dopoledne z Prahy.