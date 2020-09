Babiš: Přestaňte se strašit koronavirem | E15.cz

Premiér Andrej Babiš (ANO) na setkání středočeských starostů v Praze vyzval k tomu, aby se lidé přestali strašit koronavirem. Důsledkem je podle něj například to, že se u části lidí zhoršila prevence rakoviny kůže. Reagoval tím mimo jiné na skutečnost, že se někteří starostové báli na setkání přijet.

"Chtěl bych poprosit všechny, abychom se už konečně přestali strašit," uvedl Babiš. Dodal, že by veřejnost rád uklidnil. "Tolik, co my testujeme, nikdo netestuje," řekl. Zopakoval, že například sousední Slovensko, které Česko od pátku zařadí kvůli růstu počtu nakažených koronavirem na seznam rizikových zemí, dělá testů na COVID-19 mnohem méně.

"Ze všech míst je kritika, jak jsme dělali všechno špatně. Všichni už zapomněli, jak jsme nosili povinně roušky venku," připomněl Babiš první vlnu pandemie, kdy se pokládalo za samozřejmé chránit si nos a ústa. Dnes je podle něj situace spíš opačná a lidé si na něj ukazují, když jde nakupovat s respirátorem.

Podle Babiše se Česko stalo obětí svého úspěchu z první vlny, protože se dostalo mezi země, které brzo otevřely. "Bilancovat budeme na konci. A věřte mi, že to sleduji osobně. Hlavně počet hospitalizovaných," dodal.

V pořadí již sedmé setkání středočeských starostů, na které jsou zváni všichni primátoři a starostové z regionu, se opět koná v Clarion Congress Hotelu v Praze Vysočanech. Na setkání bývá zváno kolem 1140 zástupců obcí, účast jich podle krajského úřadu tentokrát přislíbilo kolem 350. Kromě Babiše na jednání dorazili i ministři životního prostředí Richard Brabec (ANO), dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (oba za ANO). Kvůli pandemii koronaviru musejí mít účastníci nasazené roušky.