Prezident Zeman podepsal devět zákonů, mimo jiné rozšíření obchodních možností centrální banky | E15.cz

Rozšíření obchodních možností má platit do konce příštího roku. Do vládní předlohy to vložila sněmovna v reakci na obavy některých poslanců z přílišného rozšíření možností ČNB.

Prezident Zeman podepsal také zákon, který umožní Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) ručit za úvěry. Kromě pojištění tak bude nově poskytovat také záruky za firemní úvěry na provoz, pracovní kapitál, inovaci a zkvalitnění výroby velkým vývozcům, výrobcům i obchodníkům. Záruky mají za cíl posílit platební schopnost podniků, které se orientují na vývoz. Zákon je jedním z řady protikrizových zákonů souvisejících s pandemií koronaviru. Parlament ho projednával ve stavu legislativní nouze.

Kvůli nynější epidemii se změní také pravidla insolvencí. Podnikatelé a firmy v přechodných hospodářských potížích na sebe nebudou muset bez zbytečného odkladu podat insolvenční návrh. Do konce června budou pozastaveny až na výjimky exekuce movitých věcí i nemovitostí.

Pozastavení exekucí movitých věcí se nebude týkat například dluhů na výživném a za újmy na zdraví a z úmyslných trestných činů. Pokračovat budou moci exekuce nemovitostí, v nichž dlužník nemá trvalý pobyt. Exekuce prodejem nemovitosti bude navíc už nastálo možná až u dluhů nad 100 tisíc korun místo nynějších 30 tisíc korun.

Stopka úvěrovým predátorům

Bude také omezena maximální výše úroků ze spotřebitelských úvěrů. Nově bude omezena i výše sankcí pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) za opožděné splátky úvěrů. Změny v zákoně o spotřebitelském úvěru podepsal prezident Zeman.

Pokuta pro živnostníky při prodlení delším než tři měsíce nebude moci přesáhnout 0,1 procenta denně z dlužné částky. Nyní toto omezení platí jen u úvěrů pro běžné spotřebitele.

Změny byly připraveny kvůli nynější krizi v souvislosti s epidemií koronaviru, jejich platnost ale bude delší. Směřují totiž proti těm, kteří nepůjčují s cílem vydělat na úrocích, ale na pokutách, případně na zajištění nesplaceného úvěru. Tedy proti „úvěrovým predátorům“, jak řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Poukazy za zrušené zájezdy

Dalším ze zákonů, které v pondělí tvrdil svým podpisem prezident Zeman, je možné odložení vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Místo nich budou cestovní kanceláře klientům vydávat poukazy. Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku platit tzv. ochranná doba. Klienti, kteří do tohoto data poukaz nevyužijí, budou mít nárok na vrácení uhrazených záloh.

Zeman podepsal také novelu, podle níž se realitním makléřům prodlouží lhůta k nutnému prokázání odbornosti o půl roku do začátku března příštího roku. Nově budou také zprostředkovatelé ubytování turistů v soukromí typu Airbnb muset sdílet s českými úřady údaje o ubytovatelích i smlouvách.

Přijímací zkoušky na vysoké školy se budou moci prezenčně konat nejdříve 15 dnů po znovuotevření škol. Vysoké školy je ale budou moci s ohledem na epidemii koronaviru uspořádat také na dálku, podobně jako státní zkoušky. Maturitní vysvědčení budou moci přijatí uchazeči dodatečně doručit vysoké škole do 45 dnů po začátku akademického roku.