Europoslankyně ANO: V hlasování o Babišovi se zdržím | E15.cz

Už víte, jak dnes budete hlasovat o rezoluci k možnému střetu zájmů českého premiéra?

V tomto hlasování se nakonec zdržím. Bohužel prošlo nakonec několik bodů, které rezoluci poškozují. Jedná se především o body, které předjímají výsledky vyšetřování a auditů. Jedná se například o bod A, který říká, že k vyčlenění Čapího hnízda došlo účelově. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale to zdali se tak stalo, či nikoli je stále součástí vyšetřování. Rezoluce by proto neměla tvrdit něco, co ještě není rozhodnuto.

Souhlasíte s názorem předsedkyně výboru Hohlmeierové, že si Česko nemůže vybírat, jak uplatňovat pravidla o střetu zájmů?

Ano, souhlasím, pravidla musí platit pro všechny členské země stejně. Pokud se střet zájmů prokáže, musí z toho být vyvozeny náležité důsledky. Zároveň bych chtěla podotknout, že definice střetu zájmů, a tím pádem ani mechanismus jeho prevence, není na unijní rovině definována. A proto si myslím, že by bylo užitečné, aby Komise takovou legislativu připravila.

Změnilo se něco ve vyjádřeních premiéra směrem ke Komisi, které jste dříve kritizovala?

Dlouhodobě nesouhlasím s výroky pana premiéra Babiše nejen k Evropské komisi, ale i vůči některým poslancům a orgánům Evropského parlamentu. Zbytečně vše vyhrocují a polarizují společnost.

Jak pak vnímáte označení některých českých europoslanců za vlastizrádce?

Představitel státu se nesmí vyjadřovat tímto způsobem. Rétorika pana premiéra je bohužel často nešťastná a nedělá České republice dobré jméno.

A jak hodnotíte postoj české vlády k přerozdělování fondu obnovy?

Mrzí mě, že se opět stavíme prakticky proti všem. Řešení krize i obnova ekonomiky musí být dělána na evropské úrovni. Solidarita napříč členskými státy by měla být na prvním místě. Neříkám, že zde nejsou sporné body.

Například skupina „šetrných“ států jako Rakousko, Nizozemsko a skandinávské země by ráda, aby se více peněz poskytlo skrze úvěry oproti grantům. Že se musí pomoci k obnově státům, které byly nepoměrně zasažené, je ale jasné. To, aby se Evropa obnovila a žádný stát nezůstal pozadu, je v zájmu všech.